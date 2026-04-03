Skvělá akce: Ultraširoký QD-OLED monitor Samsung zlevnil o polovinu oproti původní ceně! Hlavní stránka Zprávičky Samsung Odyssey G85SB je 34" zakřivený QD-OLED ultrawide monitor se 175 Hz, odezvou 0,03 ms a Tizen OS V roce 2022 startoval na 35 000 Kč, teď na Heurece od 17 990 Kč — CZ distribuce, sleva téměř 50 % QD-OLED panel osloví nekonečným kontrastem a dokonalou černou Jakub Kárník Publikováno: 3.4.2026 22:00 3 komentáře Ultraširoký QD-OLED monitor Samsung za osmnáct tisíc. Před dvěma lety to znělo jako vtip — nyní je Samsung Odyssey G85SB na Heurece od 17 990 Kč v české distribuci. Původní cenovka byla 35 000 Kč. Teď za polovinu dostanete 34″ ultrawide s prakticky dokonalou černou, bleskovou odezvou a obnovovací frekvencí 175 Hz. Proč QD-OLED S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový herní monitor s QD-OLED panelem, ultrawide rozlišením a odezvou pod milisekundu.⚠️ Zvažte, že OLED znamená riziko burn-inu při dlouhodobém statickém obsahu a černá má za denního světla lehce fialový nádech.💡 Za 17 990 Kč dostanete 3440 × 1440 px, 175 Hz, FreeSync Premium, DisplayHDR True Black 400, Tizen OS a USB-C připojení. Proč QD-OLED QD-OLED kombinuje nekonečný kontrast OLED technologie s živými barvami Quantum Dot. Kontrastní poměr 1 000 000 : 1 znamená absolutní černou bez podsvícení — žádný blooming, žádné šedé zóny. Odezva 0,03 ms GTG je nejrychlejší, co na monitoru dostanete — pohyb je křišťálově ostrý i v nejrychlejších střílečkách. Rozlišení 3440 × 1440 v poměru 21:9 nabízí víc pracovní i herní plochy než klasické 16:9. Podpora AMD FreeSync Premium i kompatibilita s G-Sync eliminuje tearing. DisplayHDR True Black 400 vytahuje z HDR obsahu maximum. Vestavěný Tizen OS s Wi-Fi a Bluetooth umožňuje streamovat přímo z monitoru bez připojeného PC. Port USB-C zvládne přenos videa i nabíjení — jedno zapojení z notebooku a jedete. S čím počítat OLED panel má riziko vypálení při dlouhodobém zobrazení statického obsahu — taskbar Windows, HUD ve hrách. Samsung nabízí ochrany (pixel refresh, logo dimming), ale u monitoru, který budete používat i k práci, je to relevantní. Černá barva má za přímého osvětlení lehce fialový nádech — typický rys QD-OLED panelů, ve tmě to nepoznáte. Maximální jas 250 nitů (SDR) není oslnivý, ale pro herní a filmový obsah v tmavší místnosti to bohatě stačí. A zakřivení 1800R — někomu vyhovuje, jiný preferuje rovný panel. Máte zkušenosti se zakřivenými OLED monitory?