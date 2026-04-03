Skvělá akce: Ultraširoký QD-OLED monitor Samsung zlevnil o polovinu oproti původní ceně!

Jakub Kárník
3.4.2026 22:00
Ultraširoký QD-OLED monitor Samsung za osmnáct tisíc. Před dvěma lety to znělo jako vtip — nyní je Samsung Odyssey G85SB na Heurece od 17 990 Kč v české distribuci. Původní cenovka byla 35 000 Kč. Teď za polovinu dostanete 34″ ultrawide s prakticky dokonalou černou, bleskovou odezvou a obnovovací frekvencí 175 Hz.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete prémiový herní monitor s QD-OLED panelem, ultrawide rozlišením a odezvou pod milisekundu.
⚠️ Zvažte, že OLED znamená riziko burn-inu při dlouhodobém statickém obsahu a černá má za denního světla lehce fialový nádech.
💡 Za 17 990 Kč dostanete 3440 × 1440 px, 175 Hz, FreeSync Premium, DisplayHDR True Black 400, Tizen OS a USB-C připojení.

Proč QD-OLED

QD-OLED kombinuje nekonečný kontrast OLED technologie s živými barvami Quantum Dot. Kontrastní poměr 1 000 000 : 1 znamená absolutní černou bez podsvícení — žádný blooming, žádné šedé zóny. Odezva 0,03 ms GTG je nejrychlejší, co na monitoru dostanete — pohyb je křišťálově ostrý i v nejrychlejších střílečkách. Rozlišení 3440 × 1440 v poměru 21:9 nabízí víc pracovní i herní plochy než klasické 16:9.

Podpora AMD FreeSync Premium i kompatibilita s G-Sync eliminuje tearing. DisplayHDR True Black 400 vytahuje z HDR obsahu maximum. Vestavěný Tizen OS s Wi-Fi a Bluetooth umožňuje streamovat přímo z monitoru bez připojeného PC. Port USB-C zvládne přenos videa i nabíjení — jedno zapojení z notebooku a jedete.

S čím počítat

OLED panel má riziko vypálení při dlouhodobém zobrazení statického obsahu — taskbar Windows, HUD ve hrách. Samsung nabízí ochrany (pixel refresh, logo dimming), ale u monitoru, který budete používat i k práci, je to relevantní. Černá barva má za přímého osvětlení lehce fialový nádech — typický rys QD-OLED panelů, ve tmě to nepoznáte. Maximální jas 250 nitů (SDR) není oslnivý, ale pro herní a filmový obsah v tmavší místnosti to bohatě stačí. A zakřivení 1800R — někomu vyhovuje, jiný preferuje rovný panel.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024