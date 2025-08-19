Zakřivený herní monitor Samsung Odyssey G5 34" nikdy nebyl levnější! Za 6 tisíc nabídne 165Hz WQHD panel Hlavní stránka Zprávičky Monitor Samsung Odyssey G5 s úhlopříčkou 34" teď stojí jen 5 999 Kč Jeho zakřivený VA panel pracuje s rozlišením 3440 × 1440 px S obnovovací frekvencí 165 Hz potěší hráče plynulým obrazem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Oblíbený herní monitor Samsung Odyssey G5 s úhlopříčkou 34 palců se poprvé dostal pod cenovou hranici 6 tisíc korun. Aktuálně ho pořídíte za 5 999 Kč, přičemž začátkem roku 2021, kdy byl uveden, vycházel na zhruba 14 tisíc. Skutečně už jde o poněkud starší model, ale uživatelé si ho dlouhodobě chválí a svými specifikacemi dovede zaujmout i dnes. Zvlášť, když se na něj vztahuje takto atraktivní sleva. Pohlcující zakřivený displej pro hráče Samsung Odyssey G5 vsází na 34palcový VA panel se zakřivením 1000R, které odpovídá přirozenému zakřivení lidského oka. Díky tomu vás monitor vtáhne přímo do děje, ať už hrajete závodní simulátory, střílečky nebo strategické hry. Rozlišení 3440 × 1440 pixelů (Ultra WQHD) si oblíbíte, pokud stále ještě hrajete na FullHD monitoru. Pomalu se z něj navíc stává nový standard i v nižších cenových hladinách. CHCI MONITOR SE SLEVOU Monitor disponuje obnovovací frekvencí 165 Hz, která zajistí plynulý obraz bez trhání a vychutnáte si s ní tituly jako Counter-Strike 2, Fortnite nebo jiné kompetitivní střílečky. V kombinaci s technologií AMD FreeSync Premium se synchronizuje s vaší grafickou kartou a eliminuje nepříjemné artefakty. Odezva 1 ms pak minimalizuje rozmazání pohybu. Pro koho je monitor vhodný? Odyssey G5 je zajímavou volbou pro hráče, kteří chtějí vstoupit do světa ultrawide monitorů bez nutnosti investovat příliš vysokou sumu peněz. Rozlišení 3440 × 1440 px představuje rozumný kompromis – není tak náročné na grafickou kartu jako 4K, ale stále nabízí výrazně ostřejší obraz než Full HD. Poměr stran 21:9 oceníte nejen při hraní, ale i při práci s více okny nebo střihu videa. Co byste měli zvážit před nákupem Monitor má jas 250 cd/m², což je na herní monitor průměrná hodnota. V jasně osvětlené místnosti nebo u okna může obraz působit matně. HDR10 je sice podporováno, ale při tomto jasu nepřináší takový efekt jako u dražších modelů. VA panel také trpí pomalejší odezvou při přechodu tmavých odstínů, což může způsobit ghosting v některých scénách. KOUPIT ODYSSEY G5 34″ Dalším limitem pro někoho může být absence reproduktorů – pokud vám při sledování videí vadí sluchátka stejně jako mně, budete potřebovat externí zvukový systém. Monitor nabízí pouze základní ergonomii s nastavením náklonu, chybí výškové nastavení nebo otáčení do portrétního režimu. Pro připojení máte k dispozici 1× HDMI a 1× DisplayPort, což pro většinu uživatelů stačí. Cena: 5 999 Kč Využijete této slevy na zakřivený herní monitor Samsung? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko monitor Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.