Kdy budou mít ohebné Samsungy i odolnost proti prachu?

Skládací mobily korejského Samsungu jsou pro konkurenční značky, které se pokoušejí rovněž prorazit v segmentu flexibilních telefonů, inspirací a vzorem hned v několika ohledech. Jedním z nich je určitě odolnost těchto mobilů, neboť modely Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold disponují v posledních dvou generacích certifikací IPX8. To znamená, že jsou v podstatě vodotěsné, což je u této konstrukce obdivuhodné. Jak daleko ale mají k tomu, aby i znaménko X proměnily v nějakou vyšší odolnost proti prachu? To prozradil šéf mobilní divize Samsungu TM Roh.

“Jsme si dobře vědomi požadavku spotřebitelů na odolnost proti prachu a vyvíjíme různé snahy, abychom toho dosáhli. Vzhledem k povaze skládacích zařízení je v nich ale mnoho pohyblivých částí, takže je prachotěsnost obtížná,” argumentuje představitel korejského giganta. Zákazníci podle něj musejí “ještě chvíli počkat”.

Je logické, že nejde o snadný úkol, nicméně v této oblasti by se naopak mohl u konkurentů inspirovat Samsung. Například Motorola Razr Plus má certifikaci IP52. To sice znamená, že v oblasti vodotěsnosti nabízí ochranu jen proti kapající vodě, nicméně pětka na první pozici tohoto značení zaručuje druhé nejdokonalejší krytí proti prachu.

