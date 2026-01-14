TOPlist

Nejlevnější OLED monitor v Česku! Tenhle Samsung s QHD rozlišením a 180 Hz klesl pod 10 tisíc

  • Samsung Odyssey G50F s 27" OLED panelem je k mání za 9 990 Kč – nejlevnější OLED monitor v Česku
  • Odezva 0,03 ms a 180Hz frekvence s FreeSync Premium a G-Sync Compatible zaujme především hráče
  • Má QHD rozlišení 2560×1440, kontrast 1 000 000:1 a výškově nastavitelný stojan

Jakub Kárník
14.1.2026 14:04
oled monitor samsung jpg

OLED monitory dlouho patřily k nedostupnému luxusu, ale Samsung Odyssey G50F láme cenovou bariéru. Za 9 990 Kč dostáváte 27″ OLED panel s rozlišením 2560×1440, obnovovací frekvencí 180 Hz a odezvou 0,03 ms. To je aktuálně nejnižší cena za OLED monitor v Česku – u prodejce TSBohemia (skrz Allegro) je skladem 50 kusů.

OLED znamená perfektní černou a nulové rozmazání

Hlavní výhodou OLED technologie je, že každý pixel svítí samostatně. Když potřebujete zobrazit černou, pixel se prostě vypne. Výsledkem je nativní kontrast 1 000 000:1 – to je tisíckrát vyšší hodnota než u běžných IPS nebo VA panelů. Černá je skutečně černá, ne tmavě šedá jako u LCD monitorů s podsvícením.

Odezva 0,03 ms je extrémně rychlá – to je vlastnost OLED technologie, kde pixely reagují okamžitě bez ghostingu. V kombinaci se 180Hz frekvencí dostáváte plynulý obraz bez rozmazání, což ocení hráči kompetitivních stříleček nebo rychlých závodů.

KOUPIT SAMSUNG OLED ZA 9 990 KČ

Herní funkce a synchronizace obrazu

Monitor podporuje FreeSync Premium a G-Sync Compatible (pozor, to není plnohodnotný G-Sync a v monitoru není NVIDIA čip), takže eliminuje trhání obrazu (screen tearing) a minimalizuje input lag. To je zásadní pro kompetitivní hry, kde každá milisekunda rozhoduje. K dispozici máte také HDR10, který rozšiřuje dynamický rozsah – světlá místa jsou jasnější, stíny temnější.

Samsung přidal funkci Auto Source Switch+, která automaticky rozpozná aktivní zdroj signálu a přepne vstup. Nemusíte ručně přepínat mezi PC a konzolí. Monitor má také matný povrch displeje, což snižuje odlesky v jasně osvětlených místnostech.

QHD rozlišení a konektivita

Rozlišení 2560×1440 pixelů (QHD) je ideální kompromis mezi Full HD a 4K. Máte víc místa na ploše a ostřejší obraz než u Full HD, ale nároky na grafickou kartu jsou nižší než u 4K.

Monitor má jeden DisplayPort a jeden HDMI. Pozor – HDMI je pouze verze 2.0, ne 2.1, takže s konzolemi PlayStation 5 nebo Xbox Series X|S nemůžete využít plný potenciál 120 Hz v některých hrách. DisplayPort je ideální pro PC. Stojan je výškově nastavitelný a máte také VESA 100×100 pro montáž na zeď nebo rameno.

CHCI SAMSUNG OLED V AKCI

Pro koho je monitor vhodný

Samsung Odyssey G50F je jasná volba pro PC hráče, kteří chtějí OLED kvalitu za nejnižší možnou cenu. Perfektní černá, nulové rozmazání a 180 Hz frekvence z něj dělají skvělý monitor pro kompetitivní hry. Díky přesnému barevnému podání ho ocení i grafici nebo fotografové.

Za 9 990 Kč dostáváte technologii, která ještě před pár lety stála 15–20 tisíc. To je prostě dobrý obchod. Musíte však počítat s kompromisy. Maximální jas je pouze 200 nitů, což je nižší než u IPS nebo VA panelů (tam běžně vidíte 400-500 nitů). V jasně osvětlené místnosti to může vadit, i když matný povrch pomáhá.

HDMI 2.0 omezuje využití s konzolemi – nemůžete dosáhnout 120 Hz ve všech hrách na PS5 nebo Xbox Series X|S. Pro PC hráče to není problém, protože DisplayPort podporuje plných 180 Hz. Monitor také nemá USB hub ani vestavěné reproduktory.

Pokud hledáte herní monitor s perfektním kontrastem, rychlou odezvou a plynulým obrazem, Samsung Odyssey G50F za 9 990 Kč je nejlepší cena na trhu. Dostáváte OLED kvalitu za zlomek běžné ceny – skladem je 50 kusů u TSBohemia přes Allegro.

Chystáte se pořídit OLED monitor za tuto cenu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

