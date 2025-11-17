65" Samsung MiniLED televize je v akci za 18 tisíc! Má 144 Hz, slušný jas a rychlý systém Hlavní stránka Zprávičky Samsung QN80F 65" je v Black Friday za 17 989 Kč, původně stála 39 990 Kč Je to jedna z nejlevnějších 65" televizí s Mini LED podsvícením a 144Hz režimem Skvělá pro hráče díky HDMI 2.1, VRR a nízkému input lagu, ale chybí Dolby Vision Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Black Friday nabídka od Samsungu shazuje cenu QN80F 65″ televize za 17 989 Kč. Když model přišel v dubnu na český trh, stál 39 990 Kč – což byla klasická Samsung strategie: napálit cenu na startu, aby pak mohli výrazně zlevňovat. Za současných 18 tisíc je to ale jedna z nejlevnějších 65″ televizí s Mini LED podsvícením na trhu. Jde o střední třídu, ale za tuhle cenu to dává smysl. Co je Mini LED a proč na tom záleží Mini LED je technologie podsvícení LCD panelů pomocí tisíců malých LED diod místo klasických větších. Samsung QN80F má 160 zón lokálního stmívání, což znamená, že panel dokáže ztmavit konkrétní oblasti obrazu samostatně. Výsledek? Lepší kontrast, hlubší černá a vyšší jas než u běžných QLED televizí. Zároveň je však třeba říct, že 160 zón není extra vysoké číslo. Prémiové MiniLED televize mají klidně 500 a více zón. Není to OLED, kde má každý pixel vlastní světlo, ale Mini LED je dobrý kompromis mezi cenou a kvalitou. Kontrast 5500:1 je slušný, špičkový HDR jas 1000 nitů taky. Recenzenti měřili cca 600 nitů, což je víc než u základních QLED modelů. Za 18 tisíc běžně seženete 65″ QLED bez Mini LED. Ty mají horší kontrast, nižší jas a méně zón stmívání. Gaming funkce na úrovni prémiových modelů Pro hráče je QN80F skvělá volba. Všechny čtyři HDMI 2.1 porty podporují 4K při 144 Hz, což je vzácné i u dražších modelů. Máte VRR (Variable Refresh Rate), FreeSync Premium Pro, ALLM (Auto Low Latency Mode) a input lag jen 9,8 ms. CHCI SAMSUNG TV V AKCI V praxi to znamená, že připojíte PlayStation 5 Pro, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 nebo PC a dostanete plynulý obraz bez trhání nebo lagů. Game Bar 4.0 zobrazuje FPS, input lag a další herní statistiky přímo na obrazovce. Super Ultra Wide Game View umožňuje ultraširoký režim jako na PC monitoru. Samsung Gaming Hub pak nabízí cloud gaming služby – Xbox Cloud Gaming nebo GeForce Now – takže můžete hrát i bez konzole. Jen potřebujete rychlé připojení k internetu. Obraz je solidní, ale ne špička QN80F má VA panel s rozlišením 4K (3840×2160) a procesor NQ4 AI Gen2, který má AI upscaling pro zlepšení rozlišení starších filmů. Recenzenti potvrzují, že HD obsah vypadá dobře, ale SD (standardní rozlišení) už tak moc ne. Pokrytí barevného spektra DCI-P3 je 95 %, což je velmi slušné. Certifikace PANTONE garantuje přesnost barev – televize dokáže zobrazit 2 140 barevných odstínů a 110 odstínů kůže. To oceníte u filmů a seriálů. Samsung podporuje HDR10+ a HLG, ale chybí Dolby Vision. To je klasická Samsung politika – místo Dolby Vision používají vlastní HDR10+, který funguje podobně, ale nepodporuje ho tolik streamovacích služeb. Pokud sledujete třeba Disney+, kde je Dolby Vision běžný, tohle vás může mrzet. CHCI SAMSUNG TV V AKCI Pozorovací úhly jsou slabina VA panelů – pokud se díváte z boku, barvy blednou. Ale z čela, což je normální způsob sledování, je obraz výborný. Blooming (rozsvícení kolem jasných objektů na tmavém pozadí) se vyskytuje minimálně. Zvuk a smart funkce Reproduktory 30W (4 kanály) podporují Dolby Atmos a mají OTS Lite (Object Tracking Sound) – zvuk sleduje pohyb objektů na obrazovce. V režimu Amplify to zní lépe než ve výchozím nastavení, ale pořád je to průměr. Pokud chcete kvalitní zvuk, připlatíte si za soundbar – ideálně Samsung model s podporou Q-Symphony, který pracuje společně s reproduktory televize. Systém Tizen 9.0 patří mezi nejlepší smart TV platformy. Máte přístup k Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay a dalším aplikacím, hlasový asistent Bixby, podporu Apple AirPlay 2, Alexa a Google Assistant. Samsung slibuje až 7 let aktualizací, což je nadstandardní podpora. SmartThings umožňuje ovládat chytrou domácnost přes televizi – kompatibilní se zařízeními podporujícími Matter a HCA protokoly. Kompromisy střední třídy QN80F není vlajková loď – je to střední třída s kompromisy. Energetická třída F znamená vyšší spotřebu – typicky 101 W, maximálně 275 W. Za rok to může být pár stovek navíc na elektřině oproti modernějším modelům. CHCI SAMSUNG TV V AKCI Stojan je centrální, takže televize potřebuje stabilní povrch. Zvedá displej asi 7 cm od stolu, takže pod něj dáte soundbar. VESA 400×300 držáky fungují, ale konektory jsou zapuštěné dozadu, takže montáž na zeď může být složitější bez otočného držáku. Za 18 tisíc je to jedna z nejlepších Black Friday nabídek v kategorii velkých televizí. Samsung obvykle napálí ceny při startu (40 tisíc bylo moc), ale za současných 18 tisíc je QN80F skvělý poměr cena/výkon. Kupujete televize kvůli gamingu, nebo filmům? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday miniLED Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.