Samsung přinesl do Česka nové MiniLED televize! Ceny startují na 10 990 Kč Hlavní stránka Zprávičky Samsung uvádí na český trh novou řadu Mini LED televizí M80H s modelovým rokem 2026 Ceny startují na 10 990 Kč za 43" verzi a šplhají k 39 990 Kč za 85" model Není to ale vlajková řada — počítejte se základní 20W zvukovou sestavou a jediným USB portem Jakub Kárník Publikováno: 30.5.2026 14:01 Samsung rozšiřuje českou nabídku o novou řadu Mini LED televizí pod označením M80H. Modelový rok 2026 přináší Mini LED podsvícení s 4K rozlišením do nižších cenových pater — základní 43″ varianta startuje na Alze za 10 990 Kč. Pojďme se podívat, co za to dostanete a kde Samsung naopak ušetřil. Šest velikostí, ceny od jedenácti tisíc Co Samsung do M80H dal Kde se ovšem šetřilo Šest velikostí, ceny od jedenácti tisíc Řada M80H je k dispozici v šesti velikostech, takže se trefí prakticky do každého obýváku — od malé pracovny až po prostorný sál. Ceny jsou pro novou Mini LED generaci nezvykle přátelské: 43″ Samsung UE43M80H — 10 990 Kč 50″ Samsung UE50M80H — 11 990 Kč 55″ Samsung UE55M80H — 14 990 Kč (s cashbackem 13 490 Kč) 65″ Samsung UE65M80H — 18 990 Kč (s cashbackem 17 490 Kč) 75″ Samsung UE75M80H — 26 990 Kč 85″ Samsung UE85M80H — 39 990 Kč Samsung k tomu rozjel akci „Dárek k televizi", v rámci které u vybraných modelů 55″ a 65″ získáte zpětně cashback 1 500 Kč — efektivně tedy 13 490 Kč za 55″ a 17 490 Kč za 65″. Háček je v tom, že bonus dostane jen prvních 600 zaregistrovaných, akce běží do 7. června 2026 a podmínkou je napsat ověřenou recenzi u prodejce. Co Samsung do M80H dal Hlavním tahákem je Mini LED podsvícení, které oproti běžným LED televizorům přináší vyšší kontrast, lepší práci se stíny a hlubší černou. Konkrétní počet stmívacích zón Samsung u téhle řady neuvádí, což u nižších řad znamená, že nepůjde o stovky zón jako u dražších Neo QLED modelů. O obraz se stará procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi, který zvládá funkce jako 4K AI Upscaling pro vylepšení obsahu v nižším rozlišení nebo automatickou úpravu obrazu a zvuku podle typu obsahu. Pro hráče Samsung připravil 144Hz herní režim, podporu AMD FreeSync Premium Pro a variabilní obnovovací frekvenci. Software běží na platformě Tizen s One UI, nechybí Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay ani cloudové hraní. Samsung u téhle řady slibuje 7 let aktualizací, integrovaný hub SmartThings pro ovládání chytré domácnosti a bezpečnostní platformu Knox. Kde se ovšem šetřilo Tady je důležité říct si na rovinu, že M80H není vlajková řada. Samsung si nahoře drží Neo QLED modely s tisíci stmívacími zónami, OLED panely řady S a designové kousky jako The Frame — M80H je oproti nim výrazně osekanější Mini LED varianta pro lidi, kteří chtějí technologii za rozumné peníze. Projevuje se to na výbavě. Zvuková sestava má jen 20 W, což je u 55″ a větší televize hodně málo — pro filmový zážitek si budete muset dokoupit soundbar. Dál tu najdete jediný USB port, což u televizoru, kam chcete připojit myš, klávesnici nebo disk, brzy začne vadit. Detaily o počtu HDMI portů, jejich verzi nebo dolním limitu jasu Samsung u některých velikostí neuvádí přímo, takže před koupí konkrétního modelu doporučuji projít kompletní specifikace. Pokud ale Mini LED hledáte a stačí vám zvládnutelný kompromis — třeba se samostatným soundbarem, který si časem dokoupíte — M80H je za nasazené ceny rozumný kandidát. Konkurenci má ovšem ostrou: v podobné cenové třídě se pohybují i čínské značky s lépe vybavenými modely. Samsung sází na známé jméno, dlouhou softwarovou podporu a důvěru, kterou si u zákazníků léta budoval. Sáhli byste po Mini LED s úsporami, nebo si raději připlatíte za vlajkový model s plnou výbavou?