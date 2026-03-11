TOPlist

Samsung prý testuje baterie s gigantickou kapacitou. Ve hře je až 18 000 mAh

  • Uniklé interní dokumenty odhalují, že Samsung SDI testuje křemíkovo-uhlíkové baterie s kapacitou až 18 000 mAh.
  • Testovaná 20 000mAh baterie selhala po 960 cyklech, což Samsung vedlo k zaměření na menší varianty.
  • Baterie s kapacitou 12 000 mAh by měla telefonu zajistit 20 až 25 hodin aktivního používání obrazovky.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.3.2026 22:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy s26 ultra fialova bocni hrana fotoaparaty nahled

Zatímco čínští výrobci už běžně osazují své vlajkové lodě křemíkovo-uhlíkovými bateriemi s kapacitou přes 7 000 mAh, čerstvě uvedený Samsung Galaxy S26 Ultra stále zůstává u klasických 5 000 mAh. Uniklé interní dokumenty však ukazují, že jihokorejský gigant rozhodně nespí – v laboratořích Samsung SDI se testují prototypy s kapacitami, které konkurenci vyrazí dech.

20 000 mAh? Zatím ne

Podle dokumentů, které na síti X zveřejnil leaker @phonefuturist, Samsung SDI pracuje hned na třech verzích křemíkovo-uhlíkových baterií. Nejambicióznější prototyp s kapacitou 20 000 mAh však musel být odložen – selhal po pouhých 960 nabíjecích cyklech, což je pro běžné používání nedostatečné.

Dva slibní kandidáti

Pozornost se proto přesouvá na 12 000mAh a 18 000mAh varianty. Menší z nich označená jako SDI-DC12K-SiC-V2 využívá dva články – 6 800mAh (4,7 mm) a 5 200mAh (3,2 mm). Celková tloušťka by měla zůstat pod 9,3 mm, což by ji teoreticky činilo použitelnou i v běžných smartphonech.

Větší 18 000mAh baterie označená SDI-TC18K-SiC pak kombinuje tři články s kapacitami 6 699 mAh, 6 000 mAh a 5 257 mAh. S celkovou tloušťkou okolo 12,8 mm by se hodila spíše do odolných telefonů nebo zařízení s větší konstrukcí.

Výdrž jako z jiného světa

Testovací protokoly naznačují, že 12 000mAh baterie by měla zajistit 20 až 25 hodin aktivního používání obrazovky při připojení přes 4G a Wi-Fi. Samsung SDI cílí na životnost 1 500 nabíjecích cyklů před poklesem kapacity na 80 %, což by odpovídalo zhruba čtyřem rokům intenzivního používání.

samsung galaxy s26 barevne varianty zada
Samsung Galaxy S26 Ultra byl v zevrubném testu foťáků poražen iPhonem. Kde má slabiny? Adam Kurfürst Zprávičky

Vývojáři nicméně stále řeší problémy s tepelným rozhraním mezi články a optimalizací firmwaru pro správu baterie. Kdy by se tyto technologie mohly dostat do sériové výroby, zatím jasné není – spekuluje se však, že by Samsung mohl křemíkovo-uhlíkové baterie nasadit nejdříve u řady Galaxy S27.

Myslíte, že Samsung stihne dohnat čínskou konkurenci v oblasti baterií?

Zdroje: @phonefuturist/X, GSMArena, Notebookcheck, SammyFans

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025