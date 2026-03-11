Samsung prý testuje baterie s gigantickou kapacitou. Ve hře je až 18 000 mAh Hlavní stránka Zprávičky Uniklé interní dokumenty odhalují, že Samsung SDI testuje křemíkovo-uhlíkové baterie s kapacitou až 18 000 mAh. Testovaná 20 000mAh baterie selhala po 960 cyklech, což Samsung vedlo k zaměření na menší varianty. Baterie s kapacitou 12 000 mAh by měla telefonu zajistit 20 až 25 hodin aktivního používání obrazovky. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Zatímco čínští výrobci už běžně osazují své vlajkové lodě křemíkovo-uhlíkovými bateriemi s kapacitou přes 7 000 mAh, čerstvě uvedený Samsung Galaxy S26 Ultra stále zůstává u klasických 5 000 mAh. Uniklé interní dokumenty však ukazují, že jihokorejský gigant rozhodně nespí – v laboratořích Samsung SDI se testují prototypy s kapacitami, které konkurenci vyrazí dech. 20 000 mAh? Zatím ne Dva slibní kandidáti Výdrž jako z jiného světa 20 000 mAh? Zatím ne Podle dokumentů, které na síti X zveřejnil leaker @phonefuturist, Samsung SDI pracuje hned na třech verzích křemíkovo-uhlíkových baterií. Nejambicióznější prototyp s kapacitou 20 000 mAh však musel být odložen – selhal po pouhých 960 nabíjecích cyklech, což je pro běžné používání nedostatečné. Samsung SDI is testing 12K, 18K mAh Si/C cells. The 20K failed at 960 cycles. Race is on. 👀Full PDF available, Samsung tracking system didn't work much. Anyways it's not free. pic.twitter.com/D8NDy4weNw— Schrödinger (@phonefuturist) March 9, 2026 Dva slibní kandidáti Pozornost se proto přesouvá na 12 000mAh a 18 000mAh varianty. Menší z nich označená jako SDI-DC12K-SiC-V2 využívá dva články – 6 800mAh (4,7 mm) a 5 200mAh (3,2 mm). Celková tloušťka by měla zůstat pod 9,3 mm, což by ji teoreticky činilo použitelnou i v běžných smartphonech. Větší 18 000mAh baterie označená SDI-TC18K-SiC pak kombinuje tři články s kapacitami 6 699 mAh, 6 000 mAh a 5 257 mAh. S celkovou tloušťkou okolo 12,8 mm by se hodila spíše do odolných telefonů nebo zařízení s větší konstrukcí. Výdrž jako z jiného světa Testovací protokoly naznačují, že 12 000mAh baterie by měla zajistit 20 až 25 hodin aktivního používání obrazovky při připojení přes 4G a Wi-Fi. Samsung SDI cílí na životnost 1 500 nabíjecích cyklů před poklesem kapacity na 80 %, což by odpovídalo zhruba čtyřem rokům intenzivního používání. Samsung Galaxy S26 Ultra byl v zevrubném testu foťáků poražen iPhonem. Kde má slabiny? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vývojáři nicméně stále řeší problémy s tepelným rozhraním mezi články a optimalizací firmwaru pro správu baterie. Kdy by se tyto technologie mohly dostat do sériové výroby, zatím jasné není – spekuluje se však, že by Samsung mohl křemíkovo-uhlíkové baterie nasadit nejdříve u řady Galaxy S27. Myslíte, že Samsung stihne dohnat čínskou konkurenci v oblasti baterií? Zdroje: @phonefuturist/X, GSMArena, Notebookcheck, SammyFans O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon baterie Samsung únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025