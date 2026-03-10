Samsung Galaxy S26 Ultra v zevrubném testu foťáků prohrál nad iPhonem. Kde má slabiny? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 Ultra získal v testu DxOMark 157 bodů a obsadil 18. místo v globálním žebříčku iPhone 17 Pro skončil s výrazným náskokem na 168 bodech a sdíleném 4. místě Novinka přináší zlepšení při slabém osvětlení díky světelnější cloně f/1.4, ale trpí nestabilitou expozice Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Server DxOMark zveřejnil výsledky hodnocení fotoaparátu nejnovější vlajkové lodi Samsung. Galaxy S26 Ultra dosáhl celkového skóre 157 bodů, čímž se umístil na 18. příčce globálního žebříčku. Získal tedy o 11 bodů méně než konkurenční iPhone 17 Pro, který se se 168 body usadil na sdíleném čtvrtém místě společně s Oppo Find X8 Ultra. Podívejme se, jaké jsou podle testerů silné a slabé stránky nejlepšího jihokorejského smartphonu. Světelnější clona přináší zlepšení při slabém osvětlení V čem Samsung zaostává za konkurencí? Silné stránky: barvy, dynamický rozsah a makro Video: solidní, ale ne nejlepší Zoom a ultrašíro: lepší kontrola šumu, ale problémy s ostřením Verdikt: pokrok, ale ne průlom Světelnější clona přináší zlepšení při slabém osvětlení Oproti předchůdci Galaxy S25 Ultra přichází nová generace s 200Mpx hlavním snímačem o velikosti 1/1,3″ a především světelnější clonou f/1.4. Právě tato úprava je hlavním důvodem zlepšení při fotografování za zhoršených světelných podmínek. DxOMark chválí vyšší úroveň detailů, nižší šum a stabilnější podání barev v porovnání s loňským modelem. Sestavu fotoaparátů doplňuje 50Mpx ultrašíro se zorným polem 120° a dvojice teleobjektivů – 10Mpx s 67mm ekvivalentem a 50Mpx se 111mm ekvivalentem. Telefon podporuje nahrávání videa až v rozlišení 8K. V čem Samsung zaostává za konkurencí? Navzdory pokroku se Galaxy S26 Ultra stále potýká s několika nedostatky, které konkurence už zvládla lépe. Testeři kritizují především nestabilitu expozice mezi po sobě jdoucími snímky, což vede k nepředvídatelným výsledkům v náročnějších scénách. Šum na pozadí zůstává patrný zejména u portrétů pořízených v interiéru nebo při slabém osvětlení. Další slabinou je autofocus při slabém osvětlení, který vykazuje zpoždění 0,5 až 1,5 sekundy mezi stisknutím spouště a pořízením snímku. To může vést k promeškaným záběrům. Při skupinových fotografiích pak testeři upozorňují na příliš mělkou hloubku ostrosti – ostrá bývá pouze osoba nejblíže k fotoaparátu, zatímco ostatní a pozadí jsou rozmazané. Silné stránky: barvy, dynamický rozsah a makro DxOMark naopak oceňuje přesné vyvážení bílé napříč většinou testovaných scén, od protisvětla až po umělé osvětlení v interiéru. Pleťové tóny působí přirozeně a příjemně. Dalším kladem je široký dynamický rozsah, díky němuž si telefon dobře poradí s náročným kontrastem světla a stínu. V kategorii makro fotografií dosahuje Galaxy S26 Ultra výborných výsledků s vysokou úrovní detailů a přesnými barvami. Při horších světelných podmínkách se však i zde objevuje viditelný šum. Video: solidní, ale ne nejlepší V kategorii videa získal Samsung 153 bodů, zatímco iPhone 17 Pro dosáhl 172 bodů. Stabilizace obrazu funguje spolehlivě a výsledky jsou plynulé i při chůzi. Testeři nicméně zaznamenali mírné posuny snímků při pomalých panoramatických pohybech kamery, které mohou působit rušivě. Samsung Galaxy S27 Ultra prý čeká super vylepšení foťáku. Má dostat větší senzor s technologií LOFIC Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Autofocus ve videu patří mezi slabší stránky – při rychlých změnách zaostřovací roviny reaguje pomalu, zejména při slabém osvětlení. Sledování pohybujících se objektů postrádá plynulost a občas dochází k tzv. „focus breathingu“ při změně vzdálenosti subjektu od kamery. Zoom a ultrašíro: lepší kontrola šumu, ale problémy s ostřením Teleobjektivy Galaxy S26 Ultra produkují čistší snímky s nižším šumem než předchůdce, přičemž podání barev je přesnější a přirozenější. Samsung také opravil některé sporadické problémy, které se vyskytovaly u modelu S25 Ultra. Ultraširokoúhlá kamera podává dobré výsledky za denního světla, avšak při slabém osvětlení selhává autofocus, což negativně ovlivňuje ostrost snímků. Tento nedostatek výrazně snižuje celkové skóre ultrašíra oproti konkurenci. Verdikt: pokrok, ale ne průlom Samsung Galaxy S26 Ultra představuje znatelné zlepšení oproti předchozí generaci, především v oblasti fotografování při slabém osvětlení, kontroly šumu a podání barev. Přesto však nedokázal dohnat nejlepší konkurenty v segmentu ultra-prémiových smartphonů. iPhone 17 Pro, Vivo X300 Pro nebo Huawei Pura 80 Ultra nabízejí konzistentnější výsledky, spolehlivější autofocus a nižší úroveň šumu. Pro běžné uživatele bude Galaxy S26 Ultra stále excelentním fotomobilem. Ti, kteří však očekávají absolutní špičku v každé disciplíně, mohou být mírně zklamáni – zvláště s ohledem na prémiovou cenu zařízení. Překvapily vás výsledky testu DxOMark? Zdroj: DxOMark O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon DxOMark fotoaparáty Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! 