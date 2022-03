Vychází Samsung Internet 17.0 (beta). Toto jsou novinky

Vývojáři aplikace Samsung Internet, základního prohlížeče pro mobilní telefony této korejské značky, už se chystají na vydání nové verze 17.0. Do éteru aktuálně vyrazilo beta vydání, které dává ochutnat, co nového nás za pár dnů či týdnů při ostrém vypuštění čeká. Dvě novinky se týkají nástroje Smart Anti Tracking neboli Inteligentního zabránění sledování. První zajistí, že se dobrovolně uložené soubory cookies smažou do jednoho týdne. Druhá změna obstará, že se bude tento soukromý režim spouštět v prohlížeči automaticky.

Samsung Internet 17.0 bude rovněž automaticky upřednostňovat weby se standardem HTTPS (pokud bude k dispozici), což zatím patřilo od verze 16.0.2 pouze mezi volitelné funkce. Mezi další funkce patří například přesunutí ovládání soukromí na viditelnější místo, zavedení nástroje LiveText pro čtení textu z obrázků (OCR), možnost seskupování karet do složek nebo vylepšené hledání záložek, stránek v historii nebo uložených položek. Samsung prohlížeč také upravil pozici titulků u videí.

Zdroj: XDA