Samsung Internet 13.0 oficiálně vychází a nabízí spoustu nových funkcí

Samsung přibližně před třemi měsíci sdělil, že spolu s One UI 3.0 přibudou do jeho internetového prohlížeče zajímavé novinky. Některé z nich měli k dispozici beta testeři již dříve, takže máme alespoň přibližnou představu máme již delší dobu. Dnes však jihokorejský gigant vypustil Samsung Internet 13.0 do světa. Jaké změny tedy nabízí?

Samsung Internet 13.0

Nová verze prohlížeče Samsung Internet obsahuje samozřejmě vylepšení ochrany osobních údajů i zabezpečení. To ale na první pohled tak zajímavé není a obecně se čeká, že s každou novou verzí je prohlížeč bezpečnější. Kromě toho ale přibylo spoustu nových funkcí. Mezi ně patří třeba režim Secret, který umožňuje automaticky mazat historii procházení, jakmile jsou všechny karty v tomto režimu zavřeny. Na adresním řádku vidíme také novou ikonu tohoto režimu, takže vidíme, když je zapnutý.

Máme zde také nový panel aplikací a nabídek jako jsou třeba záložky, uložené stránky, stahování nebo historie. Nový režim Dark také umožňuje používat kontrastnější barvy. V neposlední řadě je třeba také zmínit snadnější úpravu jednotlivých záložek nebo možnost skrytí stavového řádku. Uživatelé Samsung zařízení mají být upozorněni ve chvíli, kdy bude aktualizace k dispozici. Raději ji ale zkontrolujte v Google Play nebo Galaxy Store.

