Samsung chce přinést umělou inteligenci všem. Přispívá k produktivitě i ekologii

Samsung na veletrhu IFA připomněl svou vizi přinést umělou inteligenci všem

Hodlá své AI služby nabízet stále většímu množství lidí po celém světě

Uplatnění najde nejen ve smartphonech, ale i v domácích spotřebičích

Jihokorejský technologický kolos Samsung je jedním z předních inovátorů na poli umělé inteligence integrované přímo do zařízení. Svou vizi firma připomněla na veletrhu IFA 2024 v německém Berlíně, kde zdůraznila, jak může být AI prospěšná nejen při práci, ale také s ohledem na ekologii.

Samsung uplatňuje přístup AI for All, tedy že by umělá inteligence měla být skutečně přístupná všem, a to na co nejrozsáhlejším sortimentu produktů. Nemá přitom hrát roli, zda jde o chytrý telefon, ledničku nebo domácí projektor. V závěru letošního roku má být podle Samsungu vybaveno umělou inteligencí na 200 milionů zařízení Galaxy. Dvě třetiny z nás prý s AI hledají způsob, jak ušetřit více času.

Abychom se ale nedrželi pouze v teoretické rovině: Během IFA 2024 debutovala řada nových produktů zahalených do roucha umělé inteligence. Samsung kupříkladu uvedl projektory Premiere 7 a Premiere 9 či evropskou verzi pračky se sušičkou Bespoke AI Laundry Combo.

Domácí projektory s AI

Projektory Premiere 9 a Premiere 7 dovedou promítat až 130palcový obraz s rozlišením 4K. Za špičkovým obrazem nestojí pouze promakaná laserová technologie, ale také právě AI, která se stará o interpolaci obrazu z méně kvalitních zdrojů do zmíněného 4K. Za zmínku stojí také vychytávka Vision Booster automaticky upravující jas a kontrast na základě světelných podmínek.

AI pohání i domácí spotřebiče

Samsung hojně využívá umělou inteligenci i napříč portfoliem domácích spotřebičů. Třeba v ledničkách Bespoke má AI na starost regulaci vnitřní teploty změnou otáček motoru. Reagovat dokáže třeba na otevření a zavření dvířek.

Bespoke AI Laundry Combo™ Film | Samsung

U praček Bespoke AI pak umí umělá inteligence kupříkladu naplánovat praní mimo energetickou špičku, čímž se sníží náklady na energie a uhlíkovou stopu.

Jakým způsobem usnadňuje AI život vám?

Zdroj: TZ Samsung