Vynikající soundbar Samsung HW-Q600F zlevnil na 6 tisíc! Má Dolby Atmos a bezdrátový subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Soundbar Samsung HW-Q600F s bezdrátovým subwooferem a Dolby Atmos se dá sehnat od 6 150 Kč Konfigurace 3.1.2 s celkovým výkonem 380 W poskytuje skutečný prostorový zvuk Při uvedení v červnu 2025 stál 10 990 Kč – sleva přes 40 % na druhý nejprodávanější soundbar v Česku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Soundbar s bezdrátovým subwooferem a podporou Dolby Atmos za cenu základních modelů? Samsung HW-Q600F je druhý nejprodávanější soundbar v Česku a na Heurece ho teď seženete od 6 150 Kč. Při uvedení na český trh v červnu 2025 stál téměř 11 tisíc. Konfigurace 3.1.2 s pořádnými basy Čísla v označení 3.1.2 znamenají tři přední kanály, jeden subwoofer a dva výškové reproduktory pro Dolby Atmos efekty. Celkový výkon 380 wattů rozdělený mezi 30W zesilovače pro basový reproduktor a 15W zesilovače pro výšky zajišťuje dostatek hlasitosti i pro větší obývák. Bezdrátový subwoofer je součástí balení – nemusíte ho dokupovat zvlášť jako u konkurence. Basy jsou dunivé a citelné, ale ne přehnaně dominantní. Funkce Bass Boost umožňuje spodní frekvence ještě zesílit pro ty, kdo mají rádi, když to při akčních scénách pořádně duní. Dolby Atmos a prostorový zvuk Q600F podporuje formáty Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Virtual:X a DTS TruSurround HD. Režim Surround vytváří prostorový efekt i bez zadních reproduktorů – zvuk působí, jako by přicházel z celé místnosti, nejen z jednoho bodu před vámi. Pro filmové nadšence je důležitá čistota dialogů. Speciální režim pro zesílení hlasu pracuje s frekvencemi lidské řeči a zvýrazní je oproti hudbě a zvukovým efektům v pozadí. SAMSUNG HW-Q600F OD 6 342 KČ Chytré funkce pro optimalizaci zvuku Soundbar umí analyzovat místnost a automaticky optimalizovat zvuk včetně basů tak, aby výsledek odpovídal konkrétnímu prostoru. Funkce Placement Compensation koriguje odrazy od blízkých povrchů – soundbar pozná, jestli stojí volně nebo v rohu u zdi. Připojení nabízí několik možností: HDMI eARC pro nejlepší kvalitu a ovládání jedním dálkovým ovladačem, optický vstup pro starší televize, USB pro přehrávání souborů a Bluetooth pro bezdrátové streamování z telefonu. Ovládat jej můžete přímo tlačítky na těle, přibaleným dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací. Co chybí oproti dražším modelům Q600F je vstupní model prémiové řady Q-Series, což znamená určité kompromisy. Chybí integrace se SmartThings, AirPlay i Chromecast. Pokud chcete streamovat hudbu ze Spotify nebo Apple Music přímo do soundbaru bez telefonu, musíte sáhnout po dražším modelu. Funkce SpaceFit Sound Pro, která automaticky kalibruje zvuk podle akustiky místnosti, funguje pouze s vybranými Samsung televizory – a ne všemi novými modely. Pokud nemáte kompatibilní Samsung TV, tuto funkci nevyužijete. Pro koho je soundbar vhodný? Samsung HW-Q600F za cenu od 6 150 Kč cílí na ty, kdo chtějí filmový zvuk s Dolby Atmos bez investice přesahující deset tisíc. Rozměry soundbaru 103 × 5,7 × 10,5 cm znamenají, že se vejde pod většinu televizí od 50 palců výše. Hmotnost 9,1 kg a možnost montáže na zeď (držák je součástí balení) dávají flexibilitu při instalaci. Subwoofer s rozměry 18,4 × 34,3 × 29,5 cm můžete schovat vedle pohovky nebo za nábytek – bezdrátové připojení nevyžaduje kabel k soundbaru. KOUPIT SAMSUNG HW-Q600F V balení najdete soundbar, bezdrátový subwoofer, dálkový ovladač s bateriemi, nástěnný držák se sadou pro montáž, síťový kabel a dokumentaci. Soundbar podporuje přehrávání formátů MP3, AAC, OGG, WAV, FLAC, ALAC a AIFF – můžete tedy připojit USB disk s hudbou a přehrávat přímo. Pro ještě intenzivnější prostorový zážitek lze dokoupit zadní reproduktory SWA-9250S, které rozšíří konfiguraci na plný surround systém. Ale už základní sestava s bezdrátovým subwooferem představuje výrazný skok oproti vestavěným reproduktorům v televizi – a za aktuální cenu pod 6 500 Kč je to jedna z nejlepších nabídek na trhu soundbarů s Dolby Atmos. Používáte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Samsung slevy soundbar Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024