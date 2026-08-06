Samsung Health dostal AI. Vysvětlí vám, proč jste unavení Hlavní stránka Zprávičky Samsung spustil betaverzi Health Assistanta, který propojuje data ze spánku, aktivity, výživy, cvičení mysli a vitálních funkcí Asistent vysvětluje souvislosti mezi jednotlivými oblastmi místo toho, aby ukazoval izolované grafy Zatím jen pro vybrané uživatele v USA a výslovně nejde o diagnostický nástroj Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.8.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chytré hodinky umí naměřit tep, saturaci, fáze spánku i variabilitu srdečního rytmu. Co s tou hromadou čísel dělat, si každý musí přebrat sám – a většina lidí se po pár týdnech přestane dívat. Samsung se tuhle mezeru rozhodl zaplnit chatbotem přímo v aplikaci Samsung Health. Pět oblastí a souvislosti mezi nimi Kdo za tím stojí Nediagnostikuje a k nám zatím nevede cesta Pět oblastí a souvislosti mezi nimi Health Assistant čerpá z pěti pilířů, na kterých Samsung Health stojí: spánek, pohybová aktivita, výživa, cvičení mysli a vitální funkce. Podstatné je slovo „propojuje“. Asistent nemá ukazovat další graf, ale vysvětlit, jak jedna oblast ovlivňuje druhou – třeba proč se pozdní usínání projeví na ranním skóre regenerace. Data si bere z telefonu, hodinek Galaxy Watch i chytrého prstenu a napojuje se na Samsungem provozovaný datový engine, který k tomu přidává kontext z kalendáře a chytré domácnosti. Můžete se ho na vlastní údaje ptát a dostat odpověď postavenou na konkrétních číslech, ne na obecné příručce. Kdo za tím stojí Samsung se brání označení „další generativní chatbot“ a zdůrazňuje, že doporučení procházejí kontrolou týmu lékařů a certifikovaných zdravotních koučů. Zapadá to do širší strategie Connected Care, kterou firma staví na akvizici platformy Xealth – ta má vazby na víc než 500 amerických nemocnic a má propojit každodenní data s klinickou péčí. Načasování nebylo náhodné. Beta se rozjela den před Unpacked, kde Samsung ukázal nové skládačky a hodinky. Přiznejme si, co to znamená obchodně: služba dává smysl jen tomu, kdo vlastní víc zařízení Samsungu. Je to nástroj, jak udržet zákazníka v ekosystému ve chvíli, kdy ceny telefonů kvůli drahým pamětem rostou. Přímými konkurenty jsou Google a Oura, kteří AI zdravotního kouče nabízejí už delší dobu. Nediagnostikuje a k nám zatím nevede cesta Health Assistant nestanovuje diagnózy, nedoporučuje léčbu a neposkytuje lékařské rady. Cílem je porozumění vlastním datům, ne náhrada za lékaře. Samsung to říká sám a je dobře, že to říká nahlas. Druhé omezení je zeměpisné. Beta běží pouze pro vybrané uživatele ve Spojených státech a Samsung nesdělil, kdy se rozšíří jinam. Technicky vyžaduje Android 10 nebo novější, aplikaci Samsung Health verze 7.0 a účet Samsung, ale bez amerického přístupu vám to bude platné jako mrtvému zimník. A pak je tu věc, kterou Samsung nezmiňuje vůbec – jazyková podpora. U služby, jejíž celý smysl stojí na tom, že vám něco srozumitelně vysvětlí, je to podstatnější než u kterékoli jiné funkce Galaxy AI. Poslední poznámka platí obecně: asistent je tak dobrý, jak dobrá jsou data, která do něj tečou. Kdo hodinky nosí jen občas a jídlo do aplikace nezapisuje, dostane odpovědi odpovídající kvalitě vstupu. Chtěli byste, aby vám data z hodinek někdo vysvětloval, nebo si je radši přeberete sami? Zdroje: Samsung Newsroom, Android Headlines, Fierce Healthcare Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Samsung Samsung Health Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025