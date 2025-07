Samsung zřejmě odhalil tajný název nového mobilu. Překvapí tvarem a nejspíš i cenou

Jihokorejský gigant Samsung zřejmě odhalil, jak se bude jmenovat jeho dlouho očekávaný trojitě skládací telefon. Společnost totiž v Jižní Koreji podala žádost o ochrannou známku „Galaxy Z TriFold“, což jasně naznačuje, kam se ubírá branding nového přelomového zařízení. Zatímco dříve se spekulovalo o možném názvu „Galaxy G Fold“, zdá se, že Samsung chce zachovat konzistenci své úspěšné řady Z.

Historie slibů a zpožděného uvedení

Celá sága trojitě skládacího telefonu trvá už poměrně dlouho. Samsung první náznaky trojitě skládacího displeje ukázal na veletrhu CES už v roce 2022, kdy předvedl prototypy nazvané Flex G a Flex S (podle tvaru, jakým se displeje skládají). Na lednovém Galaxy Unpacked 2025, kde Samsung představil řadu Galaxy S25, společnost potvrdila, že na takovém zařízení pracuje.

Mnoho fanoušků očekávalo, že Samsung tento revoluční přístroj představí na červencovém Galaxy Unpacked vedle modelů Galaxy Z Fold7 a Z Flip7. K tomu však nedošlo. Místo toho šéf Samsung Electronics TM Roh potvrdil, že nový model bude uveden do konce roku 2025, přičemž uvedl: „Nyní se zaměřujeme na zdokonalení produktu a jeho použitelnosti, ale o jeho názvu jsme ještě nerozhodli. Jakmile se produkt přiblíží dokončení, plánujeme učinit konečné rozhodnutí.“

Z TriFold místo G Fold

Podle webu GalaxyClub, který objevil registraci ochranné známky, má zařízení interní kódové označení SM-F968N. Pro srovnání, současný Galaxy Z Fold 7 má označení SM-F966. Použití písmene „F“ v modelovém čísle potvrzuje příslušnost k rodině skládacích zařízení.

Zatímco dřívější úniky naznačovaly, že by se telefon mohl jmenovat „Galaxy G Fold“ (podle G-tvaru skládání), rozhodnutí držet se písmene „Z“ v názvu dává z marketingového hlediska smysl. Samsung investoval obrovské prostředky do budování povědomí o značce Z jako synonyma pro skládací zařízení, a opuštění tohoto označení by mohlo vést ke zmatení zákazníků.

Nicméně, jak upozorňují i zdroje blízké společnosti, Samsung často registruje více potenciálních názvů pro své produkty a nakonec použije jen jeden z nich. Je tedy možné, že „Galaxy Z TriFold“ je jen jedním z několika zvažovaných názvů. V kuloárech se objevuje i možnost „Galaxy Z Fold Ultra“, což by z mého pohledu mohlo lépe zapadat do stávající produktové hierarchie.

Co víme o konstrukci trojitě skládacího telefonu?

Díky animacím objeveným v kódu One UI 8.0 založeném na Androidu 16 máme představu o tom, jak bude zařízení vypadat a fungovat. Trojitě skládací telefon bude mít dva ohyby, které umožní složit displej do kompaktního tvaru, ale zároveň nabídnou po rozložení výrazně větší zobrazovací plochu než současný Galaxy Z Fold7.

Očekává se, že zařízení bude v rozloženém stavu připomínat malý tablet, což otevírá zcela nové možnosti pro produktivitu a multitasking. Technické výzvy spojené s vytvořením dvou spolehlivých ohybů jsou však značné, což je pravděpodobně důvodem, proč vývoj tohoto zařízení trvá déle, než Samsung původně plánoval.

Omezená dostupnost a vysoká cena

Podle dostupných informací bude Samsung vyrábět trojitě skládací telefon v omezeném množství a pouze pro vybrané trhy. Podobně jako v případě prvního Galaxy Foldu, který sloužil spíše jako ukázka technologických schopností než jako masový produkt, bude i Galaxy Z TriFold pravděpodobně vysoce exkluzivní záležitostí.

S tím souvisí i očekávaná vysoká cena. Zatímco současný Galaxy Z Fold7 startuje na částce 52 990 Kč, trojitě skládací varianta by mohla být výrazně dražší. Odhaduje se, že cena by mohla překročit hranici 70 000 Kč.

Kdy se dočkáme oficiálního představení?

Vzhledem k potvrzení od vedení Samsungu můžeme očekávat oficiální odhalení do konce roku 2025. Spekuluje se, že by k tomu mohlo dojít na samostatné akci dedikované tomuto revolučnímu produktu, spíše než jako součást standardního Galaxy Unpacked.

Registrace ochranné známky „Galaxy Z TriFold“ je dalším důkazem, že produkt se blíží ke komerčnímu uvedení. Samsung obvykle nepodává žádosti o ochranné známky pro názvy produktů, které nehodlá v dohledné době využít.

Koupili byste si takto drahý ohebný telefon?

Zdroj: GalaxyClub