Samsung chystá vylepšení! Fold8 nabídne výrazně lepší foťáky

Samsung Galaxy Z Fold8 má dorazit v létě 2026 s vylepšenými fotoaparáty

Širokoúhlý objektiv povýší z 12 na 50 megapixelů, převzatý z Galaxy S25 Ultra

Selfie kamery bohužel zůstanou beze změny na 10 megapixelech

Jakub Kárník
Publikováno: 21.12.2025 06:00

Skládací telefony od Samsungu mají tradičně slabinu ve fotoaparátech – kompromisy dané konstrukcí zkrátka nedovolují nacpat do tenkého těla tu nejlepší optiku. U chystaného Galaxy Z Fold8 by se to ale mohlo částečně změnit.

Širokoúhlý objektiv z S25 Ultra

Podle nového úniku si Fold8 ponechá 200MP hlavní snímač, který debutoval už u Foldu7. Zajímavější jsou ale změny u doplňkových objektivů. Teleobjektiv povýší z 10 na 12 megapixelů a nabídne 3× optický zoom. Největší skok ale přijde u širokoúhlého objektivu – ten má být převzatý přímo z Galaxy S25 Ultra a nabídne 50 megapixelů místo současných 12 megapixelů. To je čtyřnásobné navýšení rozlišení.

Selfie kamery zůstávají pozadu

Méně potěšující je zpráva o selfie kamerách. Obě – jak ta pod vnitřním displejem, tak vnější – mají zůstat na 10 megapixelech beze změny.

Galaxy Z Fold8 by měl dorazit tradičně v létě, tedy pravděpodobně v srpnu 2026. Do té doby se jistě dozvíme více o specifikacích i případných designových změnách.

Jsou pro vás fotoaparáty u skládacích telefonů důležité?

Zdroj: GSMArena

Ohebný telefon Samsung Samsung Galaxy Z Fold7