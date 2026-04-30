Galaxy Z Fold7 teď koupíte jen lehce přes 30 tisíc! Samsung opět spouští cashback program

Jakub Kárník Publikováno: 30.4.2026 10:00

Skládací telefony se postupně dostávají do podobné cenové roviny jako klasické vlajkové modely a aktuální nabídka Samsungu to dokazuje. Galaxy Z Fold7 v provedení Blue Shadow s 256GB úložištěm získáte na Alze za 45 042 Kč s členstvím AlzaPlus+. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete bez závazků zrušit. K tomu Samsung aktuálně nabízí cashback ve výši 13 000 Kč přímo na účet, takže reálná pořizovací cena se dostává pod 33 tisíc — z původních 52 990 Kč je to dohromady úspora téměř 20 tisíc. Proč to dává smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud jste zvažovali přechod na skládací telefon a čekali jste na rozumnější cenovku. Po uplatnění cashbacku se Z Fold7 dostává do cenové úrovně, kde reálně konkuruje běžným vlajkovým modelům.⚠️ Zvažte, že cashback od Samsungu je třeba aktivně registrovat — sleva nepřijde automaticky a vyžaduje vyřízení po nákupu.💡 Za 32 042 Kč po cashbacku získáte 8″ hlavní AMOLED displej se 120 Hz, čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM, hlavní 200Mpx fotoaparát, 4 400mAh baterii, eSIM podporu a One UI s několikaletou softwarovou podporou. Proč to dává smysl Z Fold7 je sedmá generace skládačky a Samsung má za sebou dost iterací na to, aby ladění bylo téměř dokonalé. Hlavní 8palcový displej z telefonu dělá v rozloženém stavu malý tablet, na kterém se výrazně lépe pracuje s texty, mapami nebo více aplikacemi vedle sebe. Externí displej zase pokryje běžné používání, kdy nepotřebujete telefon rozkládat. Snapdragon 8 Elite for Galaxy patří mezi nejvýkonnější mobilní čipy roku 2025 a 12 GB RAM stačí na pohodlný multitasking i náročnější úlohy. Hlavní 200Mpx fotoaparát doplněný o 12Mpx širokoúhlý a 10Mpx teleobjektiv zvládne všechny běžné situace, byť kvalitou foto Z Fold7 nepřekoná specializované fotomobily. S čím počítat Skládací telefony mají i přes pokrok stále určitá omezení. Nabíjení 25 W je u vlajkového telefonu za padesát tisíc spíše střídmé — konkurenční čínské vlajky nabízejí násobně rychlejší nabíjení. Baterie 4 400 mAh při dvou displejích vydrží den, ne déle. A cena samozřejmě i po slevách není pro každého — pokud nepoužijete větší displej naplno, klasický vlajkový telefon vám nabídne lepší poměr cena/výkon. Zvažujete přechod na skládací telefon, nebo zůstáváte věrní klasickému formátu?