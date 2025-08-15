Umělá inteligence na zápěstí funguje skvěle! Vyzkoušeli jsme Gemini na Galaxy Watch8 Classic Hlavní stránka Články Gemini na Galaxy Watch8 Classic přináší konečně umělou inteligenci, která na chytrých hodinkách skutečně funguje Hlasové ovládání chápe přirozené pokyny a dokáže efektivně spolupracovat s aplikacemi Google i Samsung Navzdory občasným nedostatkům jde o zásadní vylepšení, které mění způsob, jakým chytré hodinky používáme Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Po dvou týdnech intenzivního používání Galaxy Watch8 Classic musím konstatovat, že Google Gemini na zápěstí je přesně tím, co jsem od chytrých hodinek vždy očekával. Umělá inteligence konečně přišla na hodinky způsobem, který skutečně usnadňuje každodenní používání, a ne pouze v podobě marketingového sloganu. V dnešním článku se podíváme, jak se s Gemini skutečně žije a jestli stojí za to zvolit právě díky němu Samsung před konkurencí. Gemini vs. Assistant: konec frustrace Co umí Gemini na hodinkách Praktické použití v každodenním životě Baterie a výkon Prostor pro zlepšení Jak Gemini aktivovat a používat Verdikt: Změna, která stojí za to Gemini vs. Assistant: konec frustrace První, co mě při používání Gemini překvapilo, je schopnost porozumět přirozené řeči. Zatímco s Google Assistantem jsem musel mluvit v jednoduchých povelech a často mě stejně nepochopil, Gemini dokáže zpracovat i složitější věty a kontextové dotazy. Přestal jsem řešit, jak přesně formulovat otázku, aby mě hodinky pochopily – jednoduše se ptám, jako bych mluvil s člověkem. Pro tuzemský trh má navíc Gemini oproti Assistantovi jednu zásadní výhodu – rozumí česky. Pokud jsem chtěl zapnout světlo se starým asistentem, rozhodně to šlo, ale musel jsem mu zadat specifický pokyn v angličtině, což nebylo vždy pohodlné a přirozené. NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ Zásadní rozdíl je také v tom, jak Gemini pracuje s aplikacemi. Když jsem se Assistanta zeptal na otevírací dobu restaurace a poté chtěl přečíst recenze, musel jsem to provést jako dvě oddělené operace. Gemini tento proces spojuje – umí v rámci jednoho dotazu vyhledat informace, nabídnout možnosti a následně provést akci (například vytvořit událost v kalendáři nebo rezervaci). Například jsem se zeptal: „Jaké jsou recenze na nový film Džob a kdy ho dávají v kině Premiere Cinema v Karlových Varech?“ Gemini mi nejen poskytl souhrn recenzí, ale také nabídl promítací časy a možnost vytvořit událost v kalendáři pro vybranou projekci. Tohle by starý Assistant nikdy nezvládl. Co umí Gemini na hodinkách Během testování jsem objevil několik scénářů, kde Gemini opravdu vyniká: Multitasking s aplikacemi – Gemini se umí propojit s vašimi výchozími aplikacemi (Google nebo Samsung), což výrazně zrychluje práci. Po počátečním nastavení preferovaných aplikací jsem mohl vytvářet připomínky, posílat zprávy nebo vyhledávat informace mnohem plynuleji než dříve. Vyhledávání a odpovědi – Místo pouhého „tady je, co jsem našel“ dostáváte relevantní odpovědi přímo od LLM. Když jsem se ptal na potraviny bohaté na karotenoidy (protože Watch8 Classic má nový index antioxidantů), Gemini mi dal konkrétní seznam místo obecných frází, a dokonce mi nabídl vytvoření nákupního seznamu v Google Keep. Navigace a rezervace – Ptáte se na restauraci? Gemini vám nejen řekne, které jsou nejlépe hodnocené v okolí, ale rovnou otevře mapy s trasou. Tohle je úroveň integrace, která z hodinek dělá skutečně užitečného pomocníka. Přirozená konverzace – Nemusíte přesně vědět, co chcete. Můžete začít obecným dotazem a postupně ho upřesňovat, jako to znáte z mobilního Gemini. Například jsem začal otázkou ohledně běžeckých tras v okolí a postupně upřesňoval preference ohledně délky a převýšení. Praktické použití v každodenním životě V běžném dni používám Gemini na hodinkách překvapivě často. Ráno se ptám na předpověď počasí a dopravní situaci, zatímco si čistím zuby. Při chůzi si nechám předčítat poslední e-maily (do sluchátek) nebo rychle odpovídám na zprávy, aniž bych musel zastavovat. V obchodě si aktivuji nákupní seznam, který jsem si vytvořil hlasem dříve během dne. Největší přidanou hodnotu vidím v možnosti řešit nečekané situace. Když mi kamarád během oběda řekl o zajímavém filmu, okamžitě jsem se mohl zeptat na recenze a případně zjistit, kdy a kde se promítá, a to vše bez vytahování telefonu. KOUPIT HODINKY S GEMINI Nebo když jsem hledal restauraci v neznámé části města, stačilo se zeptat: „Kde je v okolí dobrá italská restaurace s venkovním posezením?“ a Gemini mi nejen našel možnosti, ale také porovnal recenze a vzdálenosti a nabídl otevření navigace. Baterie a výkon Obavy z toho, že by Gemini výrazně zatěžoval baterii, se nepotvrdily. Při běžném používání včetně desítek dotazů na Gemini během dne a aktivovaném klesla výdrž pouze o přibližně 15-20 % oproti standardnímu používání bez umělé inteligence. Na jedno nabití se tak stále dostanu na více než den používání, což považuji za přijatelný kompromis vzhledem k funkcím, které Gemini přináší. Navíc díky rychlému nabíjení Watch8 Classic stačí hodinky připojit k nabíječce na 20 minut během ranní hygieny, a máte dostatek energie na celý den. Co se týče výkonu, odezva Gemini je velmi rychlá. Díky výkonnému procesoru v nových hodinkách dostáváte odpovědi téměř okamžitě, pokud jste připojeni k Wi-Fi nebo máte dobré mobilní připojení. V místech se slabším signálem může dojít k mírnému zpoždění, ale stále je to použitelné. Tady se dostáváme k dalšímu bodu. Gemini umí fungovat pouze pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, což je ale doufám pochopitelné. Ani dnešní telefony s TOP čipsety nejsou schopny spustit takto obsáhlý model lokálně, takže je logické, že to nezvládnou ani hodinky. A jak jsem už popisoval výše, odezva se od použití přímo na telefonu téměř neliší, odpovědi na dotazy jsou bleskové, mnohem rychlejší než třeba u ChatGPT nebo Claude. Prostor pro zlepšení Přes všechny klady není Gemini na hodinkách dokonalý. Občas by se hodilo, kdyby Gemini hovořil více k věci. Když se ptám na rychlou informaci, nemusím dostat minutovou přednášku. Naštěstí lze odpověď přerušit klepnutím na displej a přečíst si shrnutí. Chybí mi rovněž tlačítko „Zobrazit na telefonu“ na konci odpovědí Gemini. Někdy je téma příliš rozsáhlé a bylo by jednodušší pokračovat v konverzaci na větší obrazovce. Jak Gemini aktivovat a používat Pokud jste si pořídili Galaxy Watch8 Classic, Gemini by měl být součástí výchozího nastavení. Pro jeho aktivaci máte několik možností. Nejpohodlnější je dlouhý stisk domovského (horního) tlačítka. Můžete využít ale také přímo dlaždici, kterou si lze přidat na hlavní obrazovku. Pro nejlepší zkušenost doporučuji v nastavení Gemini zvolit výchozí aplikace, které preferujete (Samsung nebo Google) pro úkoly, připomínky, zprávy a kalendář. Tím zajistíte, že Gemini bude komunikovat s aplikacemi, které skutečně používáte. Verdikt: Změna, která stojí za to Po dvou týdnech používání je pro mě Gemini na Galaxy Watch8 Classic jasným krokem vpřed. Nejde jen o lepšího hlasového asistenta – je to změna v tom, jak s hodinkami interagujeme a co od nich můžeme očekávat. Zatímco Google Assistant byl spíše doplňkem, který jste občas použili pro základní úkoly a navíc neuměl česky, Gemini se stává centrálním bodem používání hodinek. Díky lepšímu porozumění, kontextovému uvažování a hlubší integraci s aplikacemi konečně dostáváme to, co jsme od chytrých hodinek vždy očekávali – skutečně chytrého pomocníka na zápěstí.

Pokud váháte nad upgradem na Galaxy Watch8 Classic, Gemini je rozhodně jedním z důvodů. One UI 8 se však dostane i na starší verze Galaxy Watch v průběhu tohoto roku.

Používáte Gemini na svých hodinkách? Jaké jsou vaše zkušenosti?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 