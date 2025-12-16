Řada Samsung Galaxy Watch4 konečně dostává One UI 8. Co je nového? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch 4 začaly v Jižní Koreji dostávat aktualizaci na One UI 8 Watch Jedná se o poslední velkou softwarovou aktualizaci pro tyto hodinky z roku 2021 Update přináší přepracované rozhraní, nové ciferníky a funkci Now Bar Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.12.2025 20:00 2 komentáře 2 Majitelé hodinek Samsung Galaxy Watch4 a Watch 4 Classic se konečně dočkali. Samsung v Jižní Koreji spustil distribuci aktualizace One UI 8 Watch, která představuje poslední velký softwarový update pro tyto čtyři roky staré hodinky. O úplné překvapení, jak událost prezentují některé zdroje, nicméně nejde – informace o plánovaném updatu se objevily již před několika měsíci. Poslední velká aktualizace pro první Wear OS hodinky od Samsungu Na probíhající rollout upozornili známý informátor Tarun Vats na sociální síti X a server SamMobile. Update nese označení R870XXU1JYK4 pro model Watch 4 a R880XXU1JYK4 pro Watch 4 Classic, přičemž velikost stahovaného souboru přesahuje 1 GB. Zatím není jasné, zda aktualizaci obdržely i LTE varianty. Unexpected 😲One UI 8 for the Galaxy Watch 4 has officially launched in Korea.Build: R87OXXU1JYK4/R870OXM1JYK4Hoping the rollout expands to other regions in the coming days/weeks.Repost pic.twitter.com/egIhnHVEdN— Tarun Vats (@tarunvats33) December 15, 2025 Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic byly v roce 2021 prvními hodinkami Samsungu s operačním systémem Wear OS, který jihokorejská firma vyvíjela společně s Googlem. Samsung tehdy přislíbil čtyři roky velkých aktualizací, což nyní s One UI 8 Watch splnil. Uživatelé se sice mohou těšit na další bezpečnostní záplaty, ale další velké upgrady už nepřijdou. Co One UI 8 Watch přináší? Aktualizace postavená na Wear OS 6 přináší kompletně přepracované uživatelské rozhraní. Novinkou jsou dlaždice (Tiles), které lze zaplnit více widgety najednou, a také funkce Now Bar zobrazující probíhající aktivity jako přehrávání hudby nebo cvičení. Samsung přidal i nové ciferníky, vylepšená gesta Double Pinch a přehlednější zobrazení notifikací. Rozšíření do dalších regionů včetně Evropy by mělo proběhnout v následujících dnech či týdnech. Používáte Galaxy Watch 4? Už jste update obdrželi? Zdroje: Tarun Vats/X, SamMobile, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Chytré hodinky nadstavba One UI 8 Samsung Samsung Galaxy Watch 4 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.