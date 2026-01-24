Nejlepší hodinky od Samsungu v historické akci! Galaxy Watch Ultra (2025) teď koupíte pod 9 tisíc

TOPlist

  • Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) jsou prémiové outdoorové hodinky s titanovým tělem a safírovým sklem
  • Oproti loňsku přináší hlavně dvojnásobné úložiště (64 GB vs 32 GB)
  • Na Heurece jsou k sehnání od 8 989 Kč místo původních 16 990 Kč

24.1.2026 06:00
samsung galaxy watch ultra 2025 modra ve vlnach

Samsung Galaxy Watch Ultra jsou odpovědí na Garmin a Apple Watch Ultra – prémiové hodinky pro ty, kdo je nechtějí šetřit. A teď jsou za skoro poloviční cenu.

Titan, safír a siréna na přivolání pomoci

Tělo je z titanu, displej kryje safírové sklo. Odolnost zahrnuje plavání, potápění i extrémní teploty. Duální GPS (L1 + L5) slibuje přesnou navigaci i mezi mrakodrapy. Bezpečnostní siréna s hlasitostí 86 dB se rozléhá až 180 metrů – hodí se, když se v horách něco pokazí.

samsung galaxy watch ultra 2025 modra ovladaci tlacitka

Zdravotní funkce zahrnují měření EKG, krevního tlaku a cévní zátěže během spánku. Galaxy AI počítá Energy skóre z kombinace spánku, aktivity a stresu. Nově je tu také integrace Google Gemini pro shrnutí e-mailů nebo přidávání schůzek hlasem, což funguje i v češtině.

Výdrž 2–3 dny, nabíjení má háček

Baterie vydrží 2–3 dny podle nastavení – méně než Garmin, ale pro smartwatch s AMOLED displejem je to solidní porce. Jediná kritika míří na absenci reverzního nabíjení z telefonu a problémy s některými bezdrátovými nabíječkami – řemínek brání správnému dosednutí, ale to je jen drobnost.

Důležité: 2025 verze je téměř identická s 2024. Hlavní rozdíl je dvojnásobné úložiště (64 GB vs 32 GB) pro GPX mapy a hudbu. Pokud vám stačí 32 GB, loňský model je ještě o tisícovku levnější.

Galaxy Watch Ultra původně stály 16 990 Kč, na Heurece je teď seženete od 8 989 Kč. Za prémiové outdoorové hodinky s LTE je to zajímavá cena.

Dáváte přednost chytrým hodinkám, nebo sportovním testerům typu Garmin?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

