Nejlepší hodinky od Samsungu v historické akci! Galaxy Watch Ultra (2025) teď koupíte pod 9 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) jsou prémiové outdoorové hodinky s titanovým tělem a safírovým sklem Oproti loňsku přináší hlavně dvojnásobné úložiště (64 GB vs 32 GB) Na Heurece jsou k sehnání od 8 989 Kč místo původních 16 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy Watch Ultra jsou odpovědí na Garmin a Apple Watch Ultra – prémiové hodinky pro ty, kdo je nechtějí šetřit. A teď jsou za skoro poloviční cenu. Titan, safír a siréna na přivolání pomoci Tělo je z titanu, displej kryje safírové sklo. Odolnost zahrnuje plavání, potápění i extrémní teploty. Duální GPS (L1 + L5) slibuje přesnou navigaci i mezi mrakodrapy. Bezpečnostní siréna s hlasitostí 86 dB se rozléhá až 180 metrů – hodí se, když se v horách něco pokazí. Zdravotní funkce zahrnují měření EKG, krevního tlaku a cévní zátěže během spánku. Galaxy AI počítá Energy skóre z kombinace spánku, aktivity a stresu. Nově je tu také integrace Google Gemini pro shrnutí e-mailů nebo přidávání schůzek hlasem, což funguje i v češtině. KOUPIT NA HEURECE Výdrž 2–3 dny, nabíjení má háček Baterie vydrží 2–3 dny podle nastavení – méně než Garmin, ale pro smartwatch s AMOLED displejem je to solidní porce. Jediná kritika míří na absenci reverzního nabíjení z telefonu a problémy s některými bezdrátovými nabíječkami – řemínek brání správnému dosednutí, ale to je jen drobnost. Důležité: 2025 verze je téměř identická s 2024. Hlavní rozdíl je dvojnásobné úložiště (64 GB vs 32 GB) pro GPX mapy a hudbu. Pokud vám stačí 32 GB, loňský model je ještě o tisícovku levnější. Galaxy Watch Ultra původně stály 16 990 Kč, na Heurece je teď seženete od 8 989 Kč. Za prémiové outdoorové hodinky s LTE je to zajímavá cena. Dáváte přednost chytrým hodinkám, nebo sportovním testerům typu Garmin? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch Ultra slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025