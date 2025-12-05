Plnohodnotný nástupce Samsung Galaxy Watch Ultra se má představit příští léto Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně pracuje na plnohodnotném nástupci hodinek Galaxy Watch Ultra Novinka by měla dorazit v létě 2026 společně s řadou Galaxy Watch 9 Letošní Galaxy Watch Ultra (2025) přinesly jen kosmetické změny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Letos v létě Samsung uvedl hodinky Galaxy Watch Ultra (2025), které však fanoušky příliš nenadchly. Oproti původnímu modelu z roku 2024 totiž nabídly pouze nové barevné provedení, aktualizovaný Wear OS a vyšší kapacitu úložiště. Skutečný nástupce má však být na cestě. Galaxy Watch Ultra 2 dorazí příští léto Podle informací důvěryhodného serveru Galaxy Club Samsung aktivně vyvíjí druhou generaci hodinek Watch Ultra. Ta by měla spatřit světlo světa v létě 2026 společně s řadou Galaxy Watch9 a skládacími telefony Galaxy Z Fold8 a Z Flip8. Představení by se tak mohlo odehrát tradičně v červenci. Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Interně Samsung nové hodinky údajně označuje jako Galaxy Watch9 Ultra, podobně jako původní Watch Ultra nesly interní označení Watch7 Ultra. To naznačuje, že hardwarovou základnou pro Watch Ultra 2 bude právě připravovaná řada Watch9. Finální marketingový název však zatím není potvrzen. Samsung u prémiových hodinek Ultra dodržuje dvouletý cyklus významných upgradů. V roce 2022 představil Galaxy Watch 5 Pro, v roce 2024 pak Watch Ultra. Rok 2026 by tak měl přinést další generační skok. Jakými konkrétními vylepšeními nás jihokorejský výrobce potěší, zatím bohužel nevíme. Vyčkáváte na Galaxy Watch Ultra 2, nebo vám stačí současný model? Zdroje: Galaxy Club, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.