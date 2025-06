Samsung uvažuje nad předplatným pro hodinky Galaxy Watch. Zahrnovalo by prémiové funkce

Technologický gigant Samsung zvažuje zavedení předplatného pro své chytré hodinky Galaxy Watch, které by uzamknulo pokročilé funkce za měsíční poplatek. Informaci potvrdil Hon Pak, vedoucí týmu digitálního zdraví společnosti Samsung, v rozhovoru pro server CNET. Pokud by se plány uskutečnily, Samsung by následoval kontroverzní krok konkurenční značky Garmin.

Pokročilé koučovací funkce za poplatek

Samsung podle svého představitele zkoumá možnost prémiového předplatného podobného službám Fitbit Premium nebo nedávno uvedenému Garmin Connect+. Hlavním cílem by bylo uzamknutí pokročilých koučovacích vychytávek za měsíční poplatek, zatímco základní paleta funkcí by zůstala nadále zdarma. Konkrétní výši poplatku ani přesný seznam funkcí však společnost zatím neprozradila.

Připravované Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Změny by se pravděpodobně dotkly nejen majitelů chytrých hodinek Galaxy Watch, ale také uživatelů aplikace Samsung Health, která slouží k analýze zdravotních dat. Ovlivněni by mohli být i vlastníci prstenu Galaxy Ring nebo chytrých telefonů Samsung, kteří využívají zdravotní funkce svých zařízení.

Zdarma pro nové, za poplatek pro staré

Ačkoliv Samsung zatím oficiálně nepotvrdil detaily, spekuluje se o tom, že by nové funkce byly zahrnuty zdarma při koupi nových hodinek Galaxy Watch, například prostřednictvím časově omezeného bezplatného přístupu.

Samsung může nový předplatný model oznámit společně s hodinkami Galaxy Watch8, jejichž uvedení se očekává už v červenci. Některé funkce nejnovějšího systému One UI 8 Watch jsou dostupné pouze na relativně nových modelech – například Running Coach vyžaduje minimálně Galaxy Watch7.

Garmin ukázal cestu, uživatelé nejsou nadšení

Samsung rozhodně není průkopníkem v této oblasti. Například značka Garmin nedávno zavedla předplatné Connect+ za 8,99 eura měsíčně (v přepočtu 220 Kč) nebo 89,99 eura ročně (v přepočtu 2 200 Kč), které je již dostupné i v Česku. Všechny dosavadní funkce aplikace Garmin Connect sice zůstaly zdarma, ale předplatné přineslo nové prémiové funkce jako personalizované analýzy pomocí AI, živé sledování aktivit a vylepšeného trenéra Garmin Coach.

Zavedení předplatného u Garminu však vyvolalo značnou vlnu kritiky ze strany uživatelů, kteří po koupi drahých sportovních hodinek nechtějí platit dodatečné měsíční poplatky za přístup k novým funkcím. Garmin nicméně od svých plánů neustoupil a pokračuje v rozšiřování prémiového modelu.

Co říkáte na plány Samsungu zavést předplatné pro Galaxy Watch?

Zdroje: CNET, TechRadar, Notebookcheck, evleaks/Substack (zdroj náhledového obrázku)