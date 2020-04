Hodinky Samsung Galaxy Watch se naučí měřit krevní tlak

Samsung patří mezi první výrobce, kteří se naplno pustili do segmentu chytrých hodinek a díky povedenému operačnímu systému Tizen či zdařilému designu jeho produktů se mu v této oblasti dodnes poměrně slušně daří. Jihokorejský gigant však nespí na vavřínech a své produkty se snaží stále inovovat. Nově by mohl udělat radost majitelům hodinek řady Samsung Galaxy Watch. Právě ty by se totiž již brzy měly naučit měřit krevní tlak uživatele.

Hodinky Samsung Galaxy Watch dostanou novou, užitečnou funkci

Měření krevního tlaku pomocí chytrých hodinek ze série Galaxy Watch bude mít ovšem jeden háček. Fungovat by totiž mělo až na základě kalibrace provedené pomocí konvenčního tlakoměru. A jak to bude celé probíhat? Jednoduše spustíte v aplikaci Samsung Health kalibraci a následně spustíte měření tlakoměrem. Po dokončení měření pak zadáte hodnoty z tlakoměru do aplikace a celý postup ještě dvakrát zopakujete. Poté by již vaše chytré hodinky měly být schopny měřit krevní tlak za pomoci optického senzoru, který dosud sloužil pouze k měření srdečního tepu. Samsung pak doporučuje tuto kalibraci opakovat každý měsíc.

Samsung Health Monitor : Blood Pressure

Nová verze aplikace Samsung Health, obsahující měření srdečního tepu, je oficiálně zatím stále ve vývoji, nicméně již byla schválena jihokorejským “Ministerstvem pro bezpečnost potravin a léčiv”. To by mohlo naznačovat, že vydání nové verze aplikace bychom se mohli dočkat již poměrně brzy. Samsung konkrétně nespecifikoval všechny modely chytrých hodinek, které budou tuto novou funkci podporovat. Není však nijak překvapivé, že doporučuje nejnovější Samsung Galaxy Watch Active2. Je otázkou, jak velká bude přesnost měření krevního tlaku u různých modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch. Pokud se však bude reálná odchylka pohybovat v řádu jednotek procent, může se jednat o skutečně užitečnou funkci. Hodinky Samsung Galaxy Watch by tak mohly zaujmout nejen sportovně založené jedince, ale i uživatele, kteří jinak od chytrých hodinek nevyžadují funkce spojené s monitorováním zdraví/fyzické kondice.

