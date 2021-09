Samsung představil svůj vlajkový tablet Galaxy Tab S7 již v srpnu minulého roku a tak se logicky objevují otázky, kde že je vlastně další generace. Odpověď? Zase tak daleko ne. Dle posledních informací měl jihokorejský gigant spolu s představením telefonů Galaxy S22 představit hned tři nové tablety.

Galaxy Tab S8 Ultra dostane 14,6″ OLED displej se 120 Hz

Všechny mají být z řady Galaxy Tab S8 (11″ LCD), přičemž můžeme počítat s Plus (12,4″ OLED) a Ultra variantou. Poslední jmenovaná se označuje jako SM-X906B a měl by disponovat 14,6″ OLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Tuto informaci rovněž potvrdil leaker Ice Universe, který dodal že můžeme počítat s poměrem stran 16:10 a rozlišením 2960 x 1848 pixelů. O výdrž by se měla starat 11 500mAh baterie, což jen potvrzuje dřívější úniky a nabíjet bychom jej měli pomocí 45W nabíjení.

Universe rovněž dodal, že namísto Exynosu 2200 budou všechny tablety pohánět Snapdragony 898, kterými bude mimochodem vybavena také americká a jihokorejská verze Galaxy S22.

Jak se na Galaxy Tab S8 těšíte?