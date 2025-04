Samsung chystá tři nové tablety. Dvěma potěší náročné, jeden bude levnější

Není to tak dlouho, co Samsung představil tablety Galaxy Tab S10 FE a Galaxy Tab S10 FE+, které se řadí do vyšší střední třídy. Nyní se objevují nové informace o třech připravovaných tabletech, mezi nimiž kromě nové řady Tab S11 najdeme také odlehčenou verzi aktuální generace v podobě Galaxy Tab S10 Lite. Cílit zřejmě bude na ne tolik náročné spotřebitele.

Samsung rozšíří řadu S10 o levnější model

Na základě informací z kódu, s nimiž přišel server Android Authority, vyšlo najevo, že Samsung pracuje na Galaxy Tab S10 Lite. Tento tablet by měl vstoupit do portfolia jako cenově dostupnější alternativa k nedávno uvedené dvojici Tab S10 FE. Zařízení poběží na procesoru Exynos 1380 a mělo by přijít ve dvou variantách – s podporou mobilních sítí a v čistě Wi-Fi verzi, která pochopitelně bude levnější.

Je zajímavé, že stejný čipset Samsung použil už u loňského tabletu Galaxy Tab S9 FE, zatímco čerstvě uvedené modely Tab S10 FE a FE Plus spoléhají na novější Exynos 1580. To jen potvrzuje, že Tab S10 Lite skutečně zamíří do nižší cenové kategorie.

Galaxy Tab S11 a Tab S11 Ultra: změna strategie

Kromě rozšíření současné řady se chystá i kompletně nová generace prémiových tabletů. Označení objevená ve zdrojových kódech odhalují práci na modelech označených jako „gts11“ a „gts11u“, což téměř jistě odkazuje na Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Zajímavostí je, že oba chystané tablety mají být vybaveny dosud nepředstaveným vlajkovým procesorem MediaTek Dimensity 9400 (kódové označení MT6991). Ještě pozoruhodnější je však změna v názvosloví – zatímco u aktuální řady Galaxy Tab S10 Samsung nabízí pouze modely Plus a Ultra, u příští generace by měl začít základním modelem Tab S11 a přeskočit variantu Plus.

Konkrétní specifikace zůstávají neprozrazeny

V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné další detaily o specifikacích nebo designu připravovaných tabletů. Nevíme ani, kdy přesně bychom se jich měli dočkat. Je však velmi pravděpodobné, že s blížícím se datem uvedení se na internetu začnou objevovat další úniky informací, které nám pomohou sestavit kompletnější obrázek o tom, co Samsung chystá.

Pro zajímavost, tyto informace pocházejí od stejného zdroje, který v minulosti správně odhalil existenci modelů Galaxy XCover 7 Pro a Galaxy Tab Active 5 Pro včetně jejich procesorů (Snapdragon 7s Gen 3).

Co byste od nových tabletů Samsung Galaxy Tab očekávali vy?

Zdroje: Android Authority, GSMArena