Loňský TOP tablet od Samsungu v masivní slevě! Má nádherný velký displej, skvělý výkon a S Pen Samsung Galaxy Tab S10 Ultra je nyní dostupný za 19 990 Kč - původní cena byla 32 990 Kč Nabízí ohromující 14,6" Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí a podporou S Pen Má výkonný 8jádrový procesor Mediatek Dimensity 9300, 12 GB RAM a integrovanou Galaxy AI Jakub Kárník Publikováno: 18.9.2025 10:00 Sníte o prémiovém tabletu s ohromujícím displejem a výkonem srovnatelným s notebooky? Máme pro vás skvělou zprávu – Samsung Galaxy Tab S10 Ultra je nyní dostupný za pouhých 19 990 Kč. To představuje slevu téměř 40 % oproti původní ceně 32 990 Kč. Za tuto cenu získáte skutečnou špičku mezi tablety. Co nabízí za tuto mimořádnou cenu? Samsung Galaxy Tab S10 Ultra vyniká především svým dechberoucím 14,6″ Dynamic AMOLED 2X displejem s rozlišením 2960 × 1848 pixelů. Tento displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulé animace a scrollování, a díky antireflexní úpravě a technologii Vision Booster je perfektně čitelný i na přímém slunečním světle. Pro kreativce je důležité, že tablet je dodáván s dotykovým perem S Pen, které umožňuje přesné kreslení, psaní poznámek i ovládání aplikací. O výkon se stará 8jádrový procesor Mediatek Dimensity 9300 s maximální frekvencí 3,25 GHz, doplněný o 12 GB RAM a 256 GB vnitřního úložiště. Tato konfigurace zajišťuje plynulý chod i při náročných úlohách, jako je editace 4K videa, práce s velkými grafickými soubory nebo spuštění více aplikací současně. Na trhu se už pár týdnů nachází jeho nástupce – Galaxy Tab S11 Ultra. Ten však přichází spíše s minoritními změnami, má novější procesor, je trochu lehčí a má nepatrně větší baterii. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Galaxy AI pro maximální produktivitu Jednou z největších výhod Galaxy Tab S10 Ultra je integrovaná umělá inteligence Galaxy AI, která výrazně zvyšuje produktivitu. S její pomocí můžete: Nahrávat poznámky ze schůzek a nechat je automaticky převést do textové podoby Automaticky zvýraznit klíčové body v textu a přehledně je zformátovat Upravovat dokumenty v režimu rozdělené obrazovky, kde můžete současně vidět původní i vylepšenou verzi Překládat celé PDF soubory pro efektivnější práci s cizojazyčnými materiály Tyto funkce ocení zejména studenti, manažeři a kreativci, kteří potřebují efektivně zpracovávat velké množství informací. Prémiový design a vynikající konektivita Samsung Galaxy Tab S10 Ultra zaujme nejen svým výkonem, ale i elegantním designem. S tloušťkou pouhých 5,4 mm patří mezi nejtenčí tablety na trhu, přesto nabízí certifikaci IP68 pro odolnost vůči vodě a prachu. Můžete jej tedy bez obav používat i v náročnějších podmínkách. V oblasti konektivity tablet nabízí nejmodernější Wi-Fi 7, Bluetooth a samozřejmě USB-C port. Pro videokonference je tablet vybaven duálním předním fotoaparátem (12 + 12 Mpx). Dlouhá výdrž baterie a skvělý zvuk O napájení se stará baterie s kapacitou 11 200 mAh, která zajišťuje celodenní výdrž i při náročném používání. Stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos zajišťují vynikající zvukový zážitek při sledování filmů, hraní her nebo při videokonferencích. Tablet tak nabízí kompletní multimediální zážitek bez kompromisů. KOUPIT SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA NA HEUREKA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 19 990 Kč představuje Samsung Galaxy Tab S10 Ultra aktuálně nejlepší poměr cena/výkon v kategorii prémiových tabletů na českém trhu. Jedná se o špičkové zařízení, které může konkurovat i mnohem dražším alternativám, jako je iPad Pro, který ve srovnatelné konfiguraci stojí přes 30 000 Kč. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si prémiový tablet Samsung v akci?