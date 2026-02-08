Chcete obří Samsung tablet s krásným displejem a špičkovým výkonem? Tenhle je na Alze v zajímavé akci Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab S10+ je 12,4" AMOLED tablet s perem S Pen v balení Nabízí MediaTek Dimensity 9300+, 12 GB RAM, 512GB úložiště a 7 let aktualizací S kódem ALZADNY20 stojí 21 592 Kč místo původních 30 990 Kč – sleva přes 9 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Galaxy Tab S11 je venku, což znamená jediné – předchozí generace jde dolů s cenou. Samsung Galaxy Tab S10+ zůstává jedním z nejlepších Android tabletů na trhu a teď je o devět tisíc levnější. S Pen je součástí balení. Displej, který stále patří ke špičce 12,4″ Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2800 × 1752 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí je ostrý a plynulý. Antireflexní úprava výrazně zlepšuje čitelnost venku – recenze zmiňují, že tablet můžete používat i v dobře osvětleném prostředí bez problémů. iPad Pro s Tandem OLED má lepší jas (1000 nitů vs 650 nitů), ale taky je v této velikosti o dost dražší. Místo Snapdragonu tu najdete MediaTek Dimensity 9300+ s 12 GB RAM. Překvapivě to funguje výborně – Lightroom, hry i multitasking s více okny běží bez problémů. Chlazení udržuje tablet v pohodě i při delším zatížení. KOUPIT NA ALZE Baterie s kapacitou 10 090 mAh vydrží celý den intenzivního používání. Nabíjení 45 W (adaptér není v balení) dobije tablet za asi 90 minut. Není to rychlé, ale vzhledem ke kapacitě akceptovatelné. Reproduktory s laděním AKG jsou podle recenzí vynikající – zní skvěle i na plnou hlasitost, což u tabletů není samozřejmost. S Pen v ceně Pero S Pen je součástí balení a nabíjí se bezdrátově na zádech tabletu. Magnety v rozích umožňují rychlé odložení, aniž byste ho museli schovávat dozadu. Samsung slibuje 7 let softwarových aktualizací, ale bezpečnostní záplaty přicházejí pouze čtvrtletně – ne měsíčně jako u vlajkových telefonů. U tabletu za původních 31 tisíc to zamrzí. Android tablet není iPad Tohle je třeba říct na rovinu: aplikační ekosystém Androidu na tabletech zaostává. Procreate, plný Photoshop ani DaVinci Resolve tu nenajdete. Režim DeX je skvělý pro základní práci, ale mobilní Chrome nezvládá některé webové aplikace tak dobře jako Safari na iPadu. Pokud potřebujete tablet primárně na média, poznámky a lehčí práci, Tab S10+ exceluje. Pokud potřebujete profesionální kreativní aplikace, iPad je stále lepší volba. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 30 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY20 pořídíte tablet za 21 592 Kč. S Pen je v balení, adaptér ne. Za tuhle cenu je to jeden z nejlepších Android tabletů. Tablet nebo notebook – co preferujete pro práci na cestách? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Android tablet Samsung Samsung Galaxy Tab S10 slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025