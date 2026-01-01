Samsung Galaxy Tab S10 Lite hodně zlevnil. Má stylus v balení a dlouhou podporu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab S10 Lite v konfiguraci 6/128GB nyní koupíte za 6 490 Kč místo původních 9 990 Kč. Tablet nabízí 10,9" displej s 90Hz frekvencí, procesor Exynos 1380 a stylus S Pen přímo v balení. Baterie s kapacitou 8 000 mAh podporuje 25W nabíjení a systém Android 15 dostane sedm velkých aktualizací. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Samsung před několika měsíci rozšířil řadu Galaxy Tab S10 o cenově dostupnější model Lite, který kombinuje slušnou výbavu s podporou dotykového pera. Zatímco při uvedení na trh stál v základní konfiguraci 9 990 Kč, nyní jej seženete za 6 490 Kč. Oproti původní ceně tedy ušetříte 3 500 Kč. Stylus S Pen v balení jako bonus Jednou z hlavních předností Galaxy Tab S10 Lite je stylus S Pen, který Samsung přibaluje přímo do krabice. V této cenové kategorii jde o vzácnost, protože konkurence dotykové pero zpravidla prodává samostatně. S Pen se magneticky uchytí k horní hraně tabletu a nabízí funkce jako Pomocník pro psané písmo, který automaticky zarovná a zpřehlední ruční poznámky, nebo Řešení matematických úloh pro rychlé výpočty přímo z napsaného vzorce. Velký displej s 90Hz frekvencí Tablet disponuje 10,9″ LCD displejem s rozlišením 1320 × 2112 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Panel sice není AMOLED, ale nabízí certifikaci SGS pro nízké vyzařování modrého světla, což oceníte při delším čtení nebo práci. Displej pokrývá přibližně 82 % přední strany díky relativně úzkým rámečkům. CHCI TABLET SAMSUNG V AKCI Výkon a výdrž na celý den Pod kapotou pracuje 8jádrový procesor Exynos 1380 vyrobený 5nm procesem, který Samsung používá i v telefonech řady Galaxy A5x. Pro běžné úlohy, prohlížení webu, streamování videa nebo práci s dokumenty výkon bohatě postačí. Náročnější hry zvládne tablet ve středních detailech. K dispozici je 6 GB operační paměti a 128 GB úložiště, které lze rozšířit kartou microSD až o další 2 TB. Baterie s kapacitou 8 000 mAh zajistí celodenní výdrž i při aktivním používání. Podporuje 25W nabíjení, které tablet dobije za přibližně 2 hodiny. Nabíjecí adaptér ovšem v balení nenajdete. Dlouhá softwarová podpora Tablet běží na Androidu 15 s nadstavbou One UI 7 a Samsung slibuje sedm velkých aktualizací systému. V praxi to znamená podporu až do roku 2032, což z Galaxy Tab S10 Lite dělá dlouhodobou investici. Součástí výbavy je také tlačítko Galaxy AI pro rychlý přístup k funkcím umělé inteligence včetně asistenta Bixby nebo Google Gemini. KOUPIT GALAXY TAB S10 LITE Pro koho se tablet hodí? Galaxy Tab S10 Lite za 6 490 Kč představuje solidní volbu pro studenty, kteří ocení stylus pro psaní poznámek, i pro uživatele hledající tablet na konzumaci obsahu. Konstrukce s tloušťkou 6,6 mm a hmotností kolem 500 gramů usnadňuje přenášení. Na druhou stranu počítejte s LCD panelem místo AMOLED, chybí čtečka otisků prstů a jediný fotoaparát vzadu nabízí pouze 8 Mpx. Co říkáte na aktuální cenu Galaxy Tab S10 Lite? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet Česko Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025