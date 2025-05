Samsung už testuje levnější Galaxy Tab S10 Lite. Dorazí s One UI 7 a dobře známým čipem

Jak jsme vás informovali už v předešlém měsíci, Samsung se chystá rozšířit svou tabletovou nabídku o nový model, který by měl oslovit méně náročné uživatele. Už dříve pojmenovaný Galaxy S10 Lite se objevil v databázi Geekbench s označením SM-X406B. Ačkoliv o zařízení zatím nevíme vše, zveřejněné parametry napovídají, že půjde o dostupnou variantu se spíše slabším výkonem. Aspoň však dostane aktuální systém.

Osmijádrový Exynos 1380 a Android 15

Tablet by měl pohánět dobře známý Exynos 1380, tedy čip, který najdeme třeba v populárním, ale dva roky starém smartphonu střední třídy Galaxy A54. Disponuje čtveřicí výkonných jader na 2,4 GHz a čtyřmi úspornými jádry na 2,0 GHz. O grafiku se stará Mali-G68 GPU, což postačí na běžné úkony jako surfování, video a lehké hraní. Geekbench testy v6 uvádějí 782 bodů v single-core a 2 637 v multi-core.

Další důležitou informací je přítomnost Androidu 15 doplněného o nadstavbu One UI 7. To slibuje moderní prostředí s novinkami napříč systémem. Tablet byl testován se 6 GB RAM, což je pro danou třídu naprosto adekvátní. V nabídce by měly být verze s Wi-Fi i LTE, což umožní připojení i mimo domov.

Cíleno na masy, nikoliv nadšence

Ve srovnání s dražšími modely, jako je nedávno vydaný Galaxy Tab S10 FE nebo připravovaná dvojice Tab S11 a S11 Ultra, se nadcházející Lite verze drží nohama opravdu hodně na zemi. Díky použitému hardwaru může být cena blízká modelu Galaxy Tab A9+, který v Česku aktuálně vychází na něco okolo 4 tisíc korun v 64GB variantě.

Přesné datum uvedení zatím neznáme, ale s ohledem na pokročilé testování je pravděpodobné, že Tab S10 Lite se objeví ještě během léta. Pro Samsung jde o chytrý krok – nabídnout stylový tablet s aktuálním systémem, rozumným výkonem a přijatelnou cenou. Na detaily jako velikost displeje, baterii či fotoaparáty si ale ještě budeme muset počkat.

Zdroje: XpertPick, Notebookcheck