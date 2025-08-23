Dosud nepředstavený Samsung Galaxy Tab S10 Lite si už můžete koupit v Česku. Podporuje 5G a má v balení stylus Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G se objevil v nabídce Mironetu za 12 990 Kč Tablet nabízí 10,9" IPS displej, čipset Exynos 1380 a podporu 5G sítí V balení nechybí stylus S Pen pro psaní poznámek a kreslení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Český e-shop Mironet začal prodávat dosud nepředstavený tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G za cenu 12 990 Kč. Zařízení pochází z EU distribuce a je skladem v šedé i stříbrné variantě. Zda jde o oficiální českou cenu, zatím potvrdit nedokážeme – Samsung tablet ještě ani formálně neoznámil. Výbava střední třídy s 5G konektivitou Galaxy Tab S10 Lite disponuje 10,9palcovým IPS displejem s rozlišením 1320 × 2112 pixelů. Pod kapotou pracuje osmijádrový procesor Exynos 1380 s maximální frekvencí 2,4 GHz, kterému sekunduje 6 GB operační paměti a 128GB úložiště. Paměť lze rozšířit pomocí microSD karty. Tablet běží na systému Android 15 s nadstavbou One UI 7. Za fotografování odpovídá 8Mpx zadní fotoaparát, který doplňuje přední kamera pro videohovory. Kromě Wi-Fi a Bluetooth nabízí tablet také podporu 5G sítí díky slotu pro nanoSIM kartu a podpoře eSIM. Stylus S Pen přímo v balení Významnou předností je přibalený dotykový stylus S Pen, který rozšiřuje možnosti tabletu. Pero umožňuje přesné psaní poznámek, kreslení náčrtků nebo podepisování dokumentů. Samsung tradičně optimalizuje své tablety pro práci se stylusem, takže uživatelé mohou očekávat nízkou latenci a přirozenou odezvu při psaní. O výdrž se stará baterie s kapacitou 8 000 mAh, která by měla zajistit celodenní provoz. Tablet váží 497 gramů a měří 254,3 × 165,8 × 6 mm. K dispozici je konektor USB Type-C pro nabíjení a přenos dat. Bohatá konektivita včetně GPS Galaxy Tab S10 Lite obsahuje kompletní sadu senzorů včetně akcelerometru, gyroskopu a senzoru okolního světla. Nechybí ani GPS modul pro navigaci, což z tabletu dělá potenciální náhradu automobilové navigace. Díky 5G modulu lze tablet používat nezávisle na Wi-Fi připojení. Mironet aktuálně uvádí, že má více než 5 kusů skladem v obou barevných variantách s dodáním do 27. srpna. Tablet lze pořídit na splátky od 334 Kč měsíčně. Samsung by měl Galaxy Tab S10 Lite oficiálně představit v nejbližších dnech, kdy se dozvíme také oficiální české ceny a dostupnost. Technické specifikace tabletu Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G Displej10,9″ IPS, 1320 × 2112 pixelůProcesorExynos 1380, 8 jader, 2,4 GHzPaměť6 GB RAM / 128 GB úložištěFotoaparát8 Mpx zadníBaterie8000 mAhKonektivita5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPSSystémAndroid 15Rozměry254,3 × 165,8 × 6 mmHmotnost497 gStylusAno, v baleníCena12 990 Kč Co říkáte na cenu Galaxy Tab S10 Lite? Zdroj: Mironet, euro.pl O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet česko Samsung Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.