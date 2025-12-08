Tenhle Samsung tablet zlevnil na 4 tisíce! Má slušný čip a velký displej Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab A9+ spadl z 5 999 Kč na 3 987 Kč s kódem ALZADNY15 – za tuto cenu rozumná volba Nabízí 11" displej s 90 Hz, Snapdragon 695 a 4 reproduktory s Dolby Atmos Hodí se pro méně náročné uživatele, poradí si s lehkým multitaskingem i většinou her Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte levný tablet od Samsungu na sledování videí, prohlížení webu a základní práci, Galaxy Tab A9+ za 3 987 Kč s kódem ALZADNY15 dává smysl. V prosinci 2023 startoval za 5 999 Kč, teď je o třetinu levnější. Nejde o žádný zázrak, ale za čtyři tisíce dostanete solidní hardware s podporou updatů až do podzimu 2027. Co nabízí za necelé 4 000 Kč 11palcový TFT displej s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a frekvencí 90 Hz není špička, ale stačí. Maximální jas 570 nitů znamená, že na přímém slunci budete mít problém, v interiéru je to ale v pohodě. OLED by byl hezčí, ale při této ceně nelze očekávat zázraky. Důležitým detailem je čipset. Menší model Galaxy Tab A9 (bez plus) má MediaTek Helio G99, zatímco verze A9+ disponuje výkonnějším Snapdragonem 695. To je osmijádrový čip s frekvencí 2,2 GHz a zvládá běžné úkoly bez problémů. V Geekbench 6 dosahuje na přibližně 900 bodů v single-core a 2 000 bodů v multi-core. Výdrž a nabíjení Baterie s kapacitou 7 040 mAh vydrží relativně dlouho, avšak bude záležet na tom, jak přesně budete tablet využívat. Nabíjení 15W adaptérem trvá 2 hodiny a 35 minut z nuly na sto procent. Adaptér není v balení, musíte si ho dokoupit. Produktivita díky One UI Největší přidaná hodnota je v softwaru. One UI přináší funkce, které čistý Android postrádá. Můžete mít otevřené tři aplikace vedle sebe, přidat ještě plovoucí okna a video přehrávač. CHCI GALAXY TAB A9+ Samsung DeX je desktopový režim, který z tabletu udělá něco jako notebook. Aktivuje se ze seznamu rychlých nastavení a zobrazí spodní lištu s ikonami jako u Windows. Aplikace běží v oknech, která se dají přesouvat a překrývat. DeX funguje i při připojení k externímu monitoru přes USB-C nebo bezdrátově. Zvuk a konektivita Čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos hrají překvapivě nahlas. Basy tam ale nejsou, takže na hudbu si raději připojte sluchátka přes 3,5mm jack nebo Bluetooth 5.1. Konektivita je základní: Wi-Fi 5 (ne Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, USB-C 2.0. Fotoaparáty pro videohovory Zadní 8MPx fotoaparát a přední 5MPx kamerka jsou funkční na videohovory, ale nic víc. Fotky mají trochu vybledlé barvy a videa jsou zrnitá už při slušném osvětlení. Na dokumentování poznámek nebo skenování dokumentů to stačí, na focení dovolené určitě ne. Co chybí Tablet nemá čtečku otisků prstů, jen odemykání obličejem přes přední kameru. To je méně bezpečné a některé aplikace to nemusí podporovat. Chybí také podpora S Pen, což je škoda – kreslení nebo psaní poznámek stylus by se na 11palcovém displeji hodilo. CHCI GALAXY TAB A9+ Galaxy Tab A9+ za 3 987 Kč je rozumná koupě, pokud chcete známou značku s dlouhou podporou updatů, solidní produktivní funkce a nejste ochotni platit dvojnásobek za prémiové modely. Není to nejrychlejší ani nejlevnější tablet, ale kombinace Samsungu, slušného hardwaru a funkčního softwaru dává při této ceně smysl. Za původních šest tisíc by to byla horší volba, za čtyři je to v pohodě. Co říkáte na tuto cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Samsung Samsung Galaxy Tab A9 slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.