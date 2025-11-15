Do Česka v tichosti přišel Samsung Galaxy Tab A11+. Má větší displej i baterii, navíc je výkonnější Hlavní stránka Zprávičky Samsung v tichosti začal prodávat tablet Galaxy Tab A11+ s 11" displejem za 6 990 Kč Novinka nabízí výkonnější procesor MediaTek Dimensity 7300 a až 8GB RAM Tablet běží na nejnovějším Androidu 16 a podporuje Samsung DeX Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Zatímco na konci září k nám Samsung uvedl cenově dostupný tablet Galaxy Tab A11 s 8,7palcovým displejem, nyní bez jakékoliv oficiální prezentace rozšířil nabídku o větší model Galaxy Tab A11+. Novinka je již k dispozici u českých prodejců s doporučenou cenou od 6 990 Kč. Větší displej a výrazně vyšší výkon Galaxy Tab A11+ přináší 11palcový TFT LCD displej s rozlišením 1920 × 1200 pixelů, což představuje výrazný nárůst oproti 8,7″ obrazovce základního modelu. Oba tablety sice sdílí 90Hz obnovovací frekvenci, ale větší úhlopříčka dělá z modelu Plus lepší volbu pro sledování videí a práci s dokumenty. Zásadní rozdíl najdeme pod kapotou. Zatímco menší Galaxy Tab A11 pohání starší MediaTek Helio G99, model Plus dostává modernější čipset MediaTek Dimensity 7300 vyrobený 4nm procesem. Server Notebookcheck poznamenává, že v benchmarku AnTuTu V10 dosahuje tento procesor přibližně 665 tisíc bodů, což je o 65 % více než 400 tisíc bodů základního modelu. Tento výkonnostní skok se projeví zejména při náročnějších aplikacích a multitaskingu. Rychlejší nabíjení a o poznání větší baterie Galaxy Tab A11+ nabízí dvě paměťové konfigurace: základní s 6GB RAM a 128GB úložištěm nebo vybavenější s 8GB RAM a 256GB úložištěm. V obou případech lze kapacitu rozšířit microSD kartou až o 2TB. Tablet disponuje 7 040mAh baterií s podporou 25W rychlého nabíjení, což představuje docela významný posun oproti 5 100mAh baterii s 15W nabíjení u menšího sourozence. Mezi další přednosti patří čtyři reproduktory s Dolby Atmos pro prostorový zvuk, podpora Samsung DeX pro desktopové prostředí a nejnovější operační systém Android 16 s nadstavbou One UI 8. Tablet zachovává 8Mpx zadní fotoaparát a 5Mpx přední kameru, stejně jako 3,5mm jack pro sluchátka. S hmotností 477 gramů (Wi-Fi verze) nebo 482 gramů (5G varianta) zůstává příjemně lehký. Cena a dostupnost Samsung Galaxy Tab A11+ je již k dispozici za 6 990 Kč v konfiguraci 6/128GB, stejná varianta s podporou 5G pak vyjde na 8 190 Kč. Pořídit se dá také verze 8/256GB za 8 190 Kč (Wi-Fi) nebo 10 199 Kč (5G) Tablet je dostupný ve dvou barevných variantách – šedé (Gray) a stříbrné (Silver). Připlatili byste si za Galaxy Tab A11+ oproti základnímu modelu? Zdroje: Samsung, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet česko Samsung Střední třída Tablet Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.