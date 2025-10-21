TOPlist

Exynos bude (asi) zpátky! Galaxy S26 Ultra má dostat domácí čipset, který porazí Snapdragon i Apple A19 Pro

  • Samsung Galaxy S26 Ultra by mohl dostat čipset Exynos 2600 místo Snapdragonu
  • Exynos 2600 má být výrazně rychlejší než Apple A19 Pro i Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Své konkurenty má porazit v CPU, GPU i NPU výpočtech

Jakub Kárník
21.10.2025 10:00
samsung s26 ultra

Samsung možná chystá kontroverzní krok. Podle úniků z Koreje by Galaxy S26 Ultra mohla v některých regionech – včetně Evropy – dostat domácí čipset Exynos 2600 místo tradičního Snapdragonu (tentokráte s označením 8 Elite Gen 5). Pokud se informace potvrdí, šlo by o první Ultra model s Exynosem od Galaxy S22 Ultra v roce 2022.

Proč Samsung vrací Exynos do Ultra modelů?

Poslední čtyři roky byly Ultra modely Samsungu vybaveny výhradně čipsety Snapdragon. Důvody byly jasné – Exynos měl slabší výkon, problémy s přehříváním a Samsung Foundry se potýkala s nízkou výtěžností při výrobě. Výsledkem byl masivní odpor zákazníků, kteří v anketách pravidelně preferovali Snapdragon varianty.

exynos

Jenže situace se možná mění. Exynos 2600 by měl být podle úniků z korejských médií technologickým průlomem. Samsung Foundry konečně nasazuje 2nm výrobní proces s GAA (Gate-All-Around) tranzistory, což dává čipsetu výraznou výhodu oproti současným 3nm řešením od konkurence.

Exynos 2600 má rozdrtit konkurenci

Pokud uniklé výkonnostní testy odpovídají realitě, Exynos 2600 by měl být nejrychlejší mobilní čipset roku 2026. Zde jsou klíčová čísla:

  • NPU (AI výkon): 6× rychlejší než Apple A19 Pro, o 30 % rychlejší než Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • CPU (multi-core): o 14 % rychlejší než A19 Pro
  • GPU (grafika): o 75 % rychlejší než A19 Pro, o 29 % rychlejší než Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tyto čísla jsou impozantní, ale je třeba je brát s rezervou. Jde o úniky, ne o oficiální data, a Samsung má historii s optimistickými sliby, které se v praxi nenaplnily.

Kdo dostane Exynos a kdo Snapdragon?

Samsung údajně plánuje rozdělení 50:50 mezi Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite Gen 5. Regionální distribuce by měla vypadat takto:

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5: USA, Čína, Japonsko
  • Exynos 2600: Evropa, Korea, zbytek světa

To znamená, že zákazníci v Česku a na Slovensku by dostali Exynos verzi. Pokud bude čipset opravdu tak výkonný, jak úniky tvrdí, mohli bychom se poprvé dočkat situace, kdy Exynos varianta bude lepší než Snapdragon. Historicky to bylo vždy naopak.

Zajímavostí je, že Samsung Foundry údajně získala zakázku na výrobu Snapdragon 8 Elite Gen 5, pravděpodobně pomocí 2nm procesu. Teoreticky by tak všechny Galaxy S26 mohly obsahovat čipsety vyrobené Samsungem – jen některé pod značkou Qualcomm.

Koupili byste Galaxy S26 Ultra s Exynosem?

Pokud se úniky potvrdí a Exynos 2600 skutečně porazí Snapdragon i Apple Silicon, mohlo by jít o technologický milník. Samsung Foundry by konečně dokázala, že umí konkurovat TSMC, a zákazníci v Evropě by poprvé dostali lepší čipset než USA.

Na druhou stranu, historie je proti Samsungu. Exynos čipsety pravidelně zklamaly a zákazníci mají oprávněné obavy. Dokud neuvidíme reálné testy od nezávislých recenzentů, zůstává otázkou, zda Samsung tentokrát splní své sliby.

Co myslíte vy? Koupili byste Galaxy S26 Ultra s Exynosem 2600, pokud by byl skutečně rychlejší než Snapdragon? Nebo byste dali přednost jistotě Qualcomm čipsetu? Napište nám do komunity.

Chtěli byste Exynos v nadcházejících telefonech Galaxy?

Zdroj: Android Authority, GSMArena

