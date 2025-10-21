Exynos bude (asi) zpátky! Galaxy S26 Ultra má dostat domácí čipset, který porazí Snapdragon i Apple A19 Pro Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 Ultra by mohl dostat čipset Exynos 2600 místo Snapdragonu Exynos 2600 má být výrazně rychlejší než Apple A19 Pro i Snapdragon 8 Elite Gen 5 Své konkurenty má porazit v CPU, GPU i NPU výpočtech Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung možná chystá kontroverzní krok. Podle úniků z Koreje by Galaxy S26 Ultra mohla v některých regionech – včetně Evropy – dostat domácí čipset Exynos 2600 místo tradičního Snapdragonu (tentokráte s označením 8 Elite Gen 5). Pokud se informace potvrdí, šlo by o první Ultra model s Exynosem od Galaxy S22 Ultra v roce 2022. Proč Samsung vrací Exynos do Ultra modelů? Poslední čtyři roky byly Ultra modely Samsungu vybaveny výhradně čipsety Snapdragon. Důvody byly jasné – Exynos měl slabší výkon, problémy s přehříváním a Samsung Foundry se potýkala s nízkou výtěžností při výrobě. Výsledkem byl masivní odpor zákazníků, kteří v anketách pravidelně preferovali Snapdragon varianty. Jenže situace se možná mění. Exynos 2600 by měl být podle úniků z korejských médií technologickým průlomem. Samsung Foundry konečně nasazuje 2nm výrobní proces s GAA (Gate-All-Around) tranzistory, což dává čipsetu výraznou výhodu oproti současným 3nm řešením od konkurence. Exynos 2600 má rozdrtit konkurenci Pokud uniklé výkonnostní testy odpovídají realitě, Exynos 2600 by měl být nejrychlejší mobilní čipset roku 2026. Zde jsou klíčová čísla: NPU (AI výkon): 6× rychlejší než Apple A19 Pro, o 30 % rychlejší než Snapdragon 8 Elite Gen 5 CPU (multi-core): o 14 % rychlejší než A19 Pro GPU (grafika): o 75 % rychlejší než A19 Pro, o 29 % rychlejší než Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tyto čísla jsou impozantní, ale je třeba je brát s rezervou. Jde o úniky, ne o oficiální data, a Samsung má historii s optimistickými sliby, které se v praxi nenaplnily. Kdo dostane Exynos a kdo Snapdragon? Samsung údajně plánuje rozdělení 50:50 mezi Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite Gen 5. Regionální distribuce by měla vypadat takto: Snapdragon 8 Elite Gen 5: USA, Čína, Japonsko Exynos 2600: Evropa, Korea, zbytek světa To znamená, že zákazníci v Česku a na Slovensku by dostali Exynos verzi. Pokud bude čipset opravdu tak výkonný, jak úniky tvrdí, mohli bychom se poprvé dočkat situace, kdy Exynos varianta bude lepší než Snapdragon. Historicky to bylo vždy naopak. Zajímavostí je, že Samsung Foundry údajně získala zakázku na výrobu Snapdragon 8 Elite Gen 5, pravděpodobně pomocí 2nm procesu. Teoreticky by tak všechny Galaxy S26 mohly obsahovat čipsety vyrobené Samsungem – jen některé pod značkou Qualcomm. Koupili byste Galaxy S26 Ultra s Exynosem? Pokud se úniky potvrdí a Exynos 2600 skutečně porazí Snapdragon i Apple Silicon, mohlo by jít o technologický milník. Samsung Foundry by konečně dokázala, že umí konkurovat TSMC, a zákazníci v Evropě by poprvé dostali lepší čipset než USA. Na druhou stranu, historie je proti Samsungu. Exynos čipsety pravidelně zklamaly a zákazníci mají oprávněné obavy. Dokud neuvidíme reálné testy od nezávislých recenzentů, zůstává otázkou, zda Samsung tentokrát splní své sliby. Co myslíte vy? Koupili byste Galaxy S26 Ultra s Exynosem 2600, pokud by byl skutečně rychlejší než Snapdragon? Nebo byste dali přednost jistotě Qualcomm čipsetu? Napište nám do komunity. Chtěli byste Exynos v nadcházejících telefonech Galaxy? Zdroj: Android Authority, GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Exynos Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.