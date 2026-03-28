Samsung Galaxy S26 už zlevnil pod 20 tisíc! Má dlouhou podporu, super procesor a Galaxy AI Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 je vlajkový smartphone s 6,3" AMOLED displejem, procesorem Exynos 2600 a 50Mpx fotoaparátem s 3× optickým zoomem Při uvedení v únoru 2026 stál 23 990 Kč, na Heurece ho teď seženete od 19 303 Kč (sleva téměř 4 700 Kč) Jde o EU distribuci – cena je výrazně nižší, ale záruční podmínky a servis se mohou lišit od oficiální české distribuce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung nové vlajkové lodě uvedl minulý měsíc a cena nejlevnější z nich už začala výrazně klesat. Galaxy S26 na Heurece už spadl pod 20 tisíc – konkrétně na 19 303 Kč, což je téměř o 4 700 Kč méně než oficiální cena při uvedení. Důležité je vědět, že jde v tomto případě o EU distribuci – pokud vás zajímá aktuální dostupnost a konkrétní prodejci, najdete vše v přehledu na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nejnovější Galaxy S26 a nevadí vám EU distribuce s potenciálně odlišným záručním servisem.⚠️ Zvažte, jestli pro vás není důležitější oficiální česká záruka a servis přímo u Samsungu – pak je lepší počkat na pokles ceny u autorizovaných prodejců.💡 Za 19 303 Kč dostanete aktuální vlajkový model s Galaxy AI, 7 lety aktualizací a prémiovou konstrukcí – to je cena, za kterou se běžně prodává střední třída. OBJEDNAT GALAXY S26 Proč je tento telefon zajímavý Samsung Galaxy S26 je základní model letošní vlajkové řady, která přinesla především vylepšený procesor Exynos 2600, pokročilé Galaxy AI funkce a konstrukční vylepšení v podobě tenčího těla (7,2 mm) a lehčí váhy (167 g). Oproti loňskému S25 Samsung slibuje o 38 % rychlejší NPU pro AI úlohy a o 29 % lepší odvod tepla. Za běžnou cenu 23 990 Kč jde o standardní nástupní cenu vlajkového modelu. S aktuální nabídkou od 19 303 Kč na Heurece ale dostáváte stejný hardware za cenu typickou spíše pro sub-vlajkové modely. Rozdíl téměř 4 700 Kč je měsíc po uvedení neobvykle velký – vysvětlením je právě EU distribuce. Klíčové parametry: displej, výkon, fotoaparát Displej má úhlopříčku 6,3″ s rozlišením 2340 × 1080 (FHD+) a technologií Dynamic AMOLED 2X. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování a animace. Samsung použil krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 na přední i zadní straně a rám z materiálu Armor Aluminum. Srdcem telefonu je desetijádrový procesor Samsung Exynos 2600 s taktem až 3,8 GHz, doplněný o 12 GB RAM a 256 GB úložiště (bez možnosti rozšíření kartou). Pro náročné uživatele existuje varianta s 512 GB za vyšší cenu. Fotosoustava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač (f/1.8) s optickou stabilizací, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Digitální zoom dosahuje až 30×. Přední kamera má 12 Mpx a podporuje automatické ostření. Natáčet můžete až v 8K rozlišení při 30 fps. Galaxy AI: co umí a co potřebuje Samsung do řady S26 integroval rozšířené Galaxy AI funkce. Patří mezi ně Asistent fotografií pro úpravu snímků textovými příkazy, Studio pro tvůrce na generování samolepek, Now Nudge pro kontextové návrhy akcí a Now Brief pro denní přehledy. Většina AI funkcí vyžaduje připojení k internetu a účet Samsung. Prakticky užitečná je funkce Circle to Search (vyhledávání zakroužkováním), simultánní překlad hovorů a transkripce hlasových nahrávek. Samsung garantuje aktualizace zabezpečení do února 2033 – tedy 7 let podpory. KOUPIT OD 19 303 KČ Praktická stránka: baterie, nabíjení, konektivita Baterie s kapacitou 4 300 mAh podle Samsungu vydrží až 30 hodin přehrávání videa. Rychlé kabelové nabíjení 25W doplní baterii na 55 % za přibližně 30 minut. Bezdrátové nabíjení podporuje výkon 15W. Adaptér není součástí balení. Z konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, NFC pro platby a USB-C 3.2. Telefon podporuje Dual SIM + eSIM. Voděodolnost odpovídá standardu IP68 (ponoření do 1,5 m na 30 minut). EU distribuce: co to znamená Telefony z EU distribuce jsou identické po hardwarové stránce – stejný procesor, displej, fotoaparát. Rozdíl je v záručních podmínkách: záruku řeší prodejce, ne přímo Samsung ČR. V praxi to může znamenat delší dobu vyřízení reklamace nebo nutnost posílat telefon do zahraničí. Pokud pro vás není prioritou přímý servis u Samsungu a jste ochotni akceptovat potenciálně komplikovanější reklamační proces, EU distribuce za 19 303 Kč představuje zajímavou úsporu oproti oficiální ceně 23 990 Kč. Kdy to smysl nedává Pokud je pro vás důležitá oficiální česká záruka s přímým servisem u Samsungu, EU distribuce není vhodná volba. Stejně tak pokud plánujete telefon používat déle než 2 roky a chcete mít jistotu bezproblémového servisu. Pro uživatele, kteří nepotřebují nejnovější model, může být zajímavější počkat na pokles ceny Galaxy S25, který teď nabízí podobné funkce za nižší cenu. A pokud je vaší prioritou maximální výkon fotoaparátu, Galaxy S26 Ultra s 200Mpx snímačem a 5× optickým zoomem nabízí výrazně více – ale také za výrazně vyšší cenu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung Galaxy S26 je kompaktní vlajkový telefon s prémiovou konstrukcí, kvalitním fotoaparátem a 7 lety softwarové podpory. Za oficiální cenu 23 990 Kč jde o standardní nabídku v kategorii. Za 19 303 Kč z EU distribuce ale dostáváte stejný hardware s úsporou téměř 4 700 Kč. Pokud vám nevadí EU distribuce a rozumíte potenciálním omezením v oblasti záručního servisu, jde o jednu z nejlepších cen na aktuální vlajkový Samsung. Pro ty, kteří preferují jistotu oficiální distribuce, se vyplatí sledovat vývoj cen u autorizovaných prodejců – ty obvykle klesají 3–4 měsíce po uvedení. CHCI GALAXY S26 Kupujete telefony z EU distribuce, nebo preferujete oficiální českou záruku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 