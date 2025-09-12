Takhle bude vypadat Galaxy S26 Pro! V modré barvě mu to nesmírně sluší Hlavní stránka Zprávičky Samsung ruší model Galaxy S26+ a nahradí ho tenčím S26 Edge, základní model přejmenovává na S26 Pro Všechny modely S26 dostanou magnetické bezdrátové nabíjení ve stylu MagSafe S26 Pro nabídne 6,3" displej, 16 GB RAM a vylepšený 50Mpx fotoaparát Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.9.2025 16:00 3 komentáře 3 Samsung chystá nejradikálnější změnu v nabídce Galaxy S za posledních pět let, jak jsme vás nedávno informovali. Podle čerstvých úniků CAD renderů zmizí model Plus, základní verze dostane přídomek Pro a do party přibude ultratenký Edge. A to není všechno – Korejci konečně zkopírují MagSafe. Proč Samsung zabíjí Galaxy S Plus? Je to prosté – byl o něj minoritní zájem. Samsung si spočítal, že kanibalizuje prodeje obou krajních modelů, aniž by přinášel něco unikátního. Místo něj přijde Galaxy S26 Edge – telefon se stejnou úhlopříčkou displeje kolem 6,7″, ale výrazně tenčím tělem. To dává smysl. Tenký prémiový telefon je prostě jiná liga než jen větší základní model. 🔥NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 A proč přejmenování na S26 Pro? Marketing. Slovo „Pro“ prodává. Podívejte se na iPhone – základní model se prodává lépe než Plus, protože lidi nechtějí koupit „jen základní“ telefon. S26 Pro zní prémiově, i když jde pořád o nejlevnější model řady. Magnety konečně i u Samsungu Největší novinka se ale skrývá uvnitř – vestavěné magnety pro bezdrátové nabíjení. Samsung roky ignoroval Apple MagSafe s tím, že jejich zákazníci to nepotřebují. Jenže pak Google přidal magnety do Pixelu 10 a Samsung pochopil, že zůstane sám. Co to znamená v praxi? Konečně spolehlivé uchycení bezdrátové nabíječky. Žádné hledání sweet spotu, žádné sesutí telefonu z podložky v noci. Plus celý ekosystém příslušenství – magnetické peněženky, držáky do auta, powerbanky. To, co iPhone uživatelé mají už 5 let. Otázka je, jestli Samsung použije standard Qi2 (kompatibilní s MagSafe), nebo si vymyslí vlastní řešení. Design evoluce, ne revoluce Rendery S26 Pro ukazují oválný ostrůvek pro tři fotoaparáty místo současných samostatných čoček. Je to vlastně návrat ke Galaxy S22, jen modernější. Rozměry 149,3 × 71,4 × 6,96 mm znamenají, že telefon bude tenčí než S25, ale výstupek fotoaparátu ho zvedne na 10,23 mm. Displej naroste z 6,2″ na 6,3 palce – minimální změna, ale každý milimetr se počítá. Zajímavější je 16 GB RAM jako standard. To není jen o výkonu, ale hlavně o AI funkcích. Galaxy AI žere paměť jak blázen a Samsung chce, aby většina funkcí běžela lokálně, ne v cloudu. 🔥NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Baterie vzroste na 4 300 mAh (+300 mAh proti S25). To není převrat, ale v kombinaci s úspornějším procesorem by mohla výdrž konečně překonat magickou hranici dvou dnů lehkého používání. Exynos 2600 nebo Snapdragon? Tady začíná být zajímavo. Samsung prý chystá Exynos 2600 vyrobený 2nm procesem u TSMC (ne vlastní továrny!). Pokud je to pravda, mohli bychom poprvé za roky vidět konkurenceschopný Exynos. Ale realita bude asi taková, že Evropa dostane Exynos, USA Snapdragon 8 Elite Gen 2. Větší změna je u fotoaparátu – širokoúhlý objektiv dostane 50 Mpx, ale půjde o větší senzor. Více informací zatím nemáme. Co to znamená pro budoucnost? Samsung tímhle krokem přiznává, že tradiční model tří verzí je mrtvý. Zákazníci chtějí buď nejlevnější, nebo nejlepší. Nic mezi tím. S26 Edge je pokus nalákat jiný typ zákazníka – toho, komu jde o design a pocit v ruce, ne o specifikace. 🔥NOVINKY SAMSUNG NA ALZA.CZ 🔥 Představení čekáme tradičně v lednu 2026, prodej od února. Jedno je jisté – Samsung konečně přestal ignorovat trendy a začal na ně reagovat. Jak se těšíte na řadu Galaxy S26? Zdroj: AndroidHeadlines O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář render rendery Samsung Galaxy S26 Mohlo by vás zajímat Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi Smart Band 9 Pro uniká na renderech! Náramek připomíná jen stěží Adam Kurfürst 13.10.2024 Apple opouští ikonický design. iPhone 17 Pro bude od základu překopaný, inspiroval se Androidem Jakub Kárník 13.12.2024 Takto bude vypadat Galaxy A56! Samsung se vytáhne s novým designem a rychlejším nabíjením Jakub Kárník 25.11.2024 Design, který nikdo nečekal. Takto prý bude vypadat příští Samsung pro mainstream Adam Kurfürst 18.10.2024 Číňané to nevydrželi! Řada Xiaomi 15 se ukázala s předstihem a vypadá báječně Jakub Kárník 24.10.2024