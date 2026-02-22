Řada Samsung Galaxy S26 přinese dalšího asistenta. Možná ho znáte jako AI vyhledávač Hlavní stránka Zprávičky Samsung potvrdil integraci AI asistenta Perplexity do chystaných telefonů Galaxy S26 Uživatelé jej aktivují hlasovým příkazem „Hey Plex" nebo podržením bočního tlačítka Perplexity bude fungovat přímo v systémových aplikacích včetně Poznámek, Kalendáře či Galerie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Samsung postupně buduje ekosystém, v němž vedle sebe koexistují různí AI asistenti. Po Bixbym a Gemini (dříve Asistent Google) nyní přichází třetí hráč – vyhledávač s umělou inteligencí Perplexity, který se stane součástí nadcházející vlajkové řady Galaxy S26. Jihokorejský gigant tím reaguje na zjištění, že téměř 8 z 10 uživatelů dnes používá více než dva různé AI nástroje v závislosti na typu úkolu, jak sám uvádí v tiskové zprávě. Integrace na úrovni systému Perplexity na Galaxy S26 nebude fungovat jako obyčejná aplikace. Samsung jej integruje přímo do operačního systému, což mu umožní pracovat napříč vybranými aplikacemi – konkrétně Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář. Podporu dostanou i některé aplikace třetích stran. V praxi to znamená, že uživatel může jediným příkazem vyhledat informace, vytvořit poznámku a naplánovat událost, aniž by musel přepínat mezi aplikacemi. Perplexity se aktivuje buď hlasovým příkazem „Hey Plex“, nebo podržením bočního tlačítka telefonu. Tři asistenti v jednom telefonu Galaxy S26 tak bude prvním smartphonem, kde si uživatel může vybrat mezi třemi hlasovými asistenty – Gemini („Hey Google“), Bixby („Hey Bixby“) a nově Perplexity („Hey Plex“). Samsung tento přístup nazývá „otevřeným multi-agentním ekosystémem“ a zdůrazňuje, že chce uživatelům nabídnout volbu podle jejich preferencí. Samsung už testuje One UI 9. Patrně pracuje i na tajemném skládacím telefonu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zda se integrace Perplexity dostane i na starší modely Galaxy, Samsung zatím neupřesnil. Další detaily by měly zaznít příští týden během oficiálního představení řady Galaxy S26. Využili byste na telefonu více AI asistentů současně? Zdroje: Samsung, Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI android telefon perplexity Samsung Samsung Galaxy S26 Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025