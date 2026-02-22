TOPlist

Řada Samsung Galaxy S26 přinese dalšího asistenta. Možná ho znáte jako AI vyhledávač

  • Samsung potvrdil integraci AI asistenta Perplexity do chystaných telefonů Galaxy S26
  • Uživatelé jej aktivují hlasovým příkazem „Hey Plex" nebo podržením bočního tlačítka
  • Perplexity bude fungovat přímo v systémových aplikacích včetně Poznámek, Kalendáře či Galerie

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.2.2026 22:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy s25 ultra s darkem v pozadi

Samsung postupně buduje ekosystém, v němž vedle sebe koexistují různí AI asistenti. Po Bixbym a Gemini (dříve Asistent Google) nyní přichází třetí hráč – vyhledávač s umělou inteligencí Perplexity, který se stane součástí nadcházející vlajkové řady Galaxy S26. Jihokorejský gigant tím reaguje na zjištění, že téměř 8 z 10 uživatelů dnes používá více než dva různé AI nástroje v závislosti na typu úkolu, jak sám uvádí v tiskové zprávě.

Integrace na úrovni systému

Perplexity na Galaxy S26 nebude fungovat jako obyčejná aplikace. Samsung jej integruje přímo do operačního systému, což mu umožní pracovat napříč vybranými aplikacemi – konkrétně Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář. Podporu dostanou i některé aplikace třetích stran.

V praxi to znamená, že uživatel může jediným příkazem vyhledat informace, vytvořit poznámku a naplánovat událost, aniž by musel přepínat mezi aplikacemi. Perplexity se aktivuje buď hlasovým příkazem „Hey Plex“, nebo podržením bočního tlačítka telefonu.

Tři asistenti v jednom telefonu

Galaxy S26 tak bude prvním smartphonem, kde si uživatel může vybrat mezi třemi hlasovými asistenty – Gemini („Hey Google“), Bixby („Hey Bixby“) a nově Perplexity („Hey Plex“). Samsung tento přístup nazývá „otevřeným multi-agentním ekosystémem“ a zdůrazňuje, že chce uživatelům nabídnout volbu podle jejich preferencí.

samsung galaxy s25 ultra ekosystem nahled
Samsung už testuje One UI 9. Patrně pracuje i na tajemném skládacím telefonu Adam Kurfürst Zprávičky

Zda se integrace Perplexity dostane i na starší modely Galaxy, Samsung zatím neupřesnil. Další detaily by měly zaznít příští týden během oficiálního představení řady Galaxy S26.

Využili byste na telefonu více AI asistentů současně?

Zdroje: Samsung, Android Authority, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025