Samsung Galaxy S26 Edge se může zbavit největšího problému svého předchůdce (hned po vysoké ceně)

Populární leaker Ice Universe přišel s ne příliš překvapivým odhalením týkajícím se příštího ultratenkého vlajkového modelu od Samsungu. Podle jeho informací bude Galaxy S26 Edge ještě tenčí než současný model, ale zároveň nabídne větší baterii. Tento zdánlivý paradox má být možný díky nové technologii bateriových materiálů, na které jihokorejský výrobce údajně pracuje.

Tenčí, a přesto výkonnější

Současný Galaxy S25 Edge se chlubí impozantní tloušťkou pouhých 5,8 mm, což z něj dělá jeden z nejtenčích smartphonů na trhu. Bohužel tento extrémně tenký design si vybral svou daň v podobě menší baterie, která má kapacitu pouze 3 900 mAh. To je výrazně méně než u modelů S25+ a S25 Ultra, což se negativně projevilo na výdrži telefonu, jak potvrdily i testy.

Pro srovnání, současný Galaxy S25 Edge disponuje baterií s kapacitou 3 900 mAh a podporou 25W nabíjení, zatímco Galaxy S25+ má k dispozici 4 900 mAh baterii s podporou 45W nabíjení. Pokud by se Samsungu podařilo přiblížit kapacitu baterie Edge modelu k této hodnotě při zachování nebo dokonce zmenšení tloušťky, šlo by o významný technologický úspěch.

Náhrada za Plus model

Podle dlouhodobých spekulací má Galaxy S26 Edge v příštím roce kompletně nahradit variantu Plus v klasické řadě Galaxy S. Samsung údajně přehodnocuje svou produktovou strategii kvůli dlouhodobě slabým prodejům Plus modelů, které cenově i velikostně stojí mezi základní a Ultra variantou.

Tento krok je o to zajímavější, že podle nedávných zpráv z korejských médií se ani Galaxy S25 Edge neprodává podle očekávání. Server The Elec dokonce informoval, že Samsung výrazně snížil produkci tohoto modelu již měsíc po uvedení na trh, což je neobvykle brzy. Vylepšená výdrž baterie by však mohla být přesně tím faktorem, který pomůže příští generaci uspět.

Kdy se dočkáme oficiálního odhalení?

Samsung obvykle představuje svou vlajkovou řadu Galaxy S v lednu nebo únoru, takže na Galaxy S26 Edge si budeme muset počkat ještě přibližně půl roku. Můžeme však očekávat, že s blížícím se datem uvedení bude úniků přibývat a dozvíme se více detailů. Předběžně ale můžeme počítat s novou generací čipsetu a zřejmě i dalšími AI funkcemi.

Přesvědčila by vás vyšší kapacita baterie ke koupi Galaxy S26 Edge?

Zdroj: Ice Universe/X