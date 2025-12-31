Zdražit, nebo nechat být? Samsung prý neví, kolik má chtít za vlajkovou řadu Galaxy S26 Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně stále neví, za kolik bude prodávat řadu Galaxy S26 plánovanou na únor Hlavní příčinou jsou rostoucí ceny komponentů, zejména paměťových čipů kvůli AI boomu Na každém prodaném Galaxy Z TriFoldu firma údajně prodělává Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Do očekávaného představení řady Galaxy S26 zbývají necelé dva měsíce, Samsung ale podle jihokorejských zdrojů stále nemá jasno v tom, kolik budou jeho vlajkové smartphony stát. Důvodem jsou prudce rostoucí ceny komponentů, které staví firmu před nepříjemné dilema. Hlavní příčina: prudký nárůst cen pamětí Podle korejského serveru The Bell Samsung trápí především vysoké ceny paměťových čipů. Poptávka po AI produktech způsobila přesun výroby směrem k vysokorychlostním pamětem pro datová centra, což zvedlo ceny běžných DRAM modulů používaných ve smartphonech. K tomu se přidávají dražší OLED panely, kamerové moduly i čipsety Qualcomm. Samsung tak stojí před volbou: buď zvýší ceny a riskuje odliv zákazníků, nebo je udrží na úrovni Galaxy S25 a spokojí se s nižším ziskem. Ani jedna varianta se zdaleka nezdá být ideální, zvláště když vezmeme v potaz fakt, že Apple u řady iPhone 17 ceny nenavýšil. Z TriFold se prodává pod cenou Že Samsung aktuálně balancuje na hraně, dokládá i situace kolem nedávno představeného Galaxy Z TriFoldu. Telefon se dvěma přehyby se v Jižní Koreji prodává za 3 594 000 wonů (v přepočtu asi 51 700 Kč), což je podle zprávy serveru The Bell méně než výrobní náklady. Samsung tak údajně na každém prodaném kusu tratí. Samsung Galaxy A37 pořádně vylepší fotoaparát! Jak na tom bude Galaxy A57? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Svým způsobem si to ale firma může dovolit, jde totiž o víceméně experimentální model s vysoce limitovanou dostupností. U velmi dobře etablované vlajkové řady Galaxy S26, která je hlavním zdrojem zisků mobilní divize, už nikoliv. Prezident Samsungu Roh Tae-Moon prý tlačí na dodavatele, aby snížili ceny, prostor pro vyjednávání je však omezený. Řada Galaxy S26 by měla být představena v únoru 2026. Pokud se Samsung rozhodne přenést vyšší náklady na zákazníky, můžeme očekávat zdražení oproti loňským modelům. Kolik byste byli ochotni za Galaxy S26 zaplatit? Zdroje: The Bell, 9to5Google, SamMobile, Android Central O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.