Dvě novinky z řady Galaxy S26 zamíří i na mobily Galaxy S25! Oceníte některou z nich? Hlavní stránka Zprávičky Samsung chystá některé funkce Galaxy S26 na starší řadu Galaxy S25 Virtuální clona dosud na S25 fungovala jen na hlavním snímači, nově má podporovat i 3× a 5× zoom Kdy přesně aktualizace dorazí, Samsung zatím neupřesnil Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Majitelé Samsungů Galaxy S25 se mohou těšit na funkce, které jihokorejský gigant představil s letošní řadou S26. Na korejském komunitním fóru to potvrdil přímo zástupce Samsungu v reakci na dotazy uživatelů. Virtual Aperture konečně i pro teleobjektiv AI skenování dokumentů míří na S25 Virtual Aperture konečně i pro teleobjektiv Funkce Virtual Aperture umožňuje softwarově upravovat míru rozostření pozadí (bokeh efekt), což u smartphonů s pevnou clonou nelze řešit mechanicky jako u zrcadlovek. Galaxy S25 tuto funkci podporuje, ale pouze pro hlavní snímač. Na řadě S26 Samsung podporu rozšířil i na teleobjektivy. KOUPIT GALAXY S26 VÝHODNĚ Když se uživatel na komunitním fóru zeptal, zda by Galaxy S25 Ultra mohl získat Virtual Aperture i pro teleobjektiv (3× a 5× zoom) prostřednictvím aplikace ExpertRaw, moderátor a zástupce Samsungu odpověděl, že firma plánuje tuto funkci portovat na celou řadu Galaxy S25. To je vítaná zpráva – bokeh efekt při přiblížení výrazně zlepšuje portrétní fotografie a Samsung tím ukazuje, že šestiletá softwarová podpora není jen o bezpečnostních záplatách. AI skenování dokumentů míří na S25 Druhou funkcí, která by se měla dostat na starší vlajkové modely, je AI skenování dokumentů. Skenovat dokumenty umí v podstatě každý Android – buď nativně, nebo přes Google Drive. Samsung ale u řady S26 přidal chytřejší verzi, která kromě základního vícestránkového skenování nabízí i překlad textu, vkládání poznámek a kreslení přímo do naskenovaného dokumentu. I tuto funkci Samsung podle vyjádření na fóru plánuje zpřístupnit pro Galaxy S25. Konkrétní termín ale zatím nepadl – víme jen, že na tom firma pracuje. KOUPIT GALAXY S26 VÝHODNĚ Samsung v poslední době přistupuje k aktualizacím starších modelů vstřícněji, než bývalo zvykem. Je to logický krok – pokud firma slibuje šest let podpory, zákazníci očekávají víc než jen opravy chyb. Portování funkcí z novější generace je přesně ten typ aktualizace, který dává smysl a udržuje loajalitu uživatelů, kteří si vloni koupili telefon za desítky tisíc korun. Oceníte některé nové funkce? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025