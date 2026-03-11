TOPlist

Dvě novinky z řady Galaxy S26 zamíří i na mobily Galaxy S25! Oceníte některou z nich?

  • Samsung chystá některé funkce Galaxy S26 na starší řadu Galaxy S25
  • Virtuální clona dosud na S25 fungovala jen na hlavním snímači, nově má podporovat i 3× a 5× zoom
  • Kdy přesně aktualizace dorazí, Samsung zatím neupřesnil

Jakub Kárník
11.3.2026 18:00
galaxy s25 modra

Majitelé Samsungů Galaxy S25 se mohou těšit na funkce, které jihokorejský gigant představil s letošní řadou S26. Na korejském komunitním fóru to potvrdil přímo zástupce Samsungu v reakci na dotazy uživatelů.

Virtual Aperture konečně i pro teleobjektiv

Funkce Virtual Aperture umožňuje softwarově upravovat míru rozostření pozadí (bokeh efekt), což u smartphonů s pevnou clonou nelze řešit mechanicky jako u zrcadlovek. Galaxy S25 tuto funkci podporuje, ale pouze pro hlavní snímač. Na řadě S26 Samsung podporu rozšířil i na teleobjektivy.

Když se uživatel na komunitním fóru zeptal, zda by Galaxy S25 Ultra mohl získat Virtual Aperture i pro teleobjektiv (3× a 5× zoom) prostřednictvím aplikace ExpertRaw, moderátor a zástupce Samsungu odpověděl, že firma plánuje tuto funkci portovat na celou řadu Galaxy S25. To je vítaná zpráva – bokeh efekt při přiblížení výrazně zlepšuje portrétní fotografie a Samsung tím ukazuje, že šestiletá softwarová podpora není jen o bezpečnostních záplatách.

AI skenování dokumentů míří na S25

Druhou funkcí, která by se měla dostat na starší vlajkové modely, je AI skenování dokumentů. Skenovat dokumenty umí v podstatě každý Android – buď nativně, nebo přes Google Drive. Samsung ale u řady S26 přidal chytřejší verzi, která kromě základního vícestránkového skenování nabízí i překlad textu, vkládání poznámek a kreslení přímo do naskenovaného dokumentu.

I tuto funkci Samsung podle vyjádření na fóru plánuje zpřístupnit pro Galaxy S25. Konkrétní termín ale zatím nepadl – víme jen, že na tom firma pracuje.

Samsung v poslední době přistupuje k aktualizacím starších modelů vstřícněji, než bývalo zvykem. Je to logický krok – pokud firma slibuje šest let podpory, zákazníci očekávají víc než jen opravy chyb. Portování funkcí z novější generace je přesně ten typ aktualizace, který dává smysl a udržuje loajalitu uživatelů, kteří si vloni koupili telefon za desítky tisíc korun.

Oceníte některé nové funkce?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

