Samsung dosahuje vyššího výkonu u Galaxy S25 Ultra vylepšeným chlazením

Telefon Samsung Galaxy S25 Ultra, který má být představen na Unpacked 22. ledna 2025, poběží na čipsetu Snapdragon 8 Elite. Ten se se pyšní kromě vysokého výkonu i nízkou spotřebou. To hraje do karet menšímu zahřívání, ale Samsung jde ještě dál.

Už v telefonech Galaxy S24 představil chlazení pomocí parní komory, které se velmi osvědčilo. U Galaxy S25 Ultra pak Samsung celý systém ještě vylepšil a zvětšil. Podle uniklých informací má být o 42 % účinnější. Navíc má díky větším rozměrům rovnoměrně rozvádět teplo po celém těle telefonu. Odpadnou tedy horké oblasti poblíž čipsetu, telefon bude mít celý prakticky stejnou teplotu.

⭕️Exclusive

Amazing performance🔥@Snapdragon 8 Elite

in Galaxy S25 Ultra

GPU. 34%

CPU. 38%

NPU. 43%

Vaper Chamber:

The cooling rate will be higher

Galaxy S25 Ultra 42%🔥

S25/S25+ 10%

The heat will be distributed throughout the device so that you do not feel any heat😉 pic.twitter.com/PGe6MADJP9

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 8, 2025