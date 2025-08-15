Takto bude vypadat Galaxy S25 FE. Samsung neuhlídal rendery Hlavní stránka Zprávičky Server Android Headlines zveřejnil oficiální rendery Samsung Galaxy S25 FE Telefon dorazí ve čtyřech barvách včetně ledově modré a bílé Představení se očekává na konci září 2025 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Server Android Headlines exkluzivně zveřejnil oficiální rendery připravovaného smartphonu Samsung Galaxy S25 FE. Uniklé obrázky ukazují telefon ze všech úhlů a prozrazují kompletní barevnou paletu, se kterou jihokorejský výrobce počítá pro letošní „fanouškovskou edici“. Čtyři barevné varianty včetně ledově modré Samsung pro Galaxy S25 FE připravil celkem čtyři barevné varianty – černou, tmavě modrou, světlejší modrou a bílou. Barevná paleta tak z velké části kopíruje standardní řadu Galaxy S25, pouze s tím rozdílem, že místo titanově stříbrné přibyla čistě bílá verze. Z renderů je patrné, že telefon zachová designový jazyk letošní vlajkové řady. Na zadní straně najdeme trojici samostatných fotoaparátů bez výraznějšího kamerového modulu, což odpovídá minimalistickému přístupu Samsungu u řady Galaxy S25. Jak na tom bude novinka s výbavou? Podle dosavadních úniků dostane Galaxy S25 FE výkonnější procesor Exynos 2400 (namísto loňského Exynos 2400e), který doplní 8 GB operační paměti a 128 nebo 256 GB interního úložiště. Displej si zachová úhlopříčku 6,7 palce s technologií Dynamic AMOLED 2X, rozlišením Full HD+ (1080 × 2340 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. KOUPIT GALAXY S25 Zajímavostí je baterie s kapacitou 4 900 mAh, kterou bude nově možné nabíjet výkonem až 45 W drátově a 15 W bezdrátově. Fotovýbavu má tvořit 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 12Mpx ultra širokoúhlý objektiv a 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Představení možná už začátkem září na veletrhu IFA Samsung by mohl Galaxy S25 FE oficiálně ukázat už 4. září na veletrhu IFA v Berlíně, kde má naplánovanou tiskovou konferenci. Ta se podle pozvánky zaměří především na umělou inteligenci v chytrých domácnostech, takže plnohodnotné představení telefonu není jisté. Pravděpodobnější termín uvedení na trh je konec září, což by telefon postavilo do přímé konkurence s novými iPhony. Kde koupit řadu Samsung Galaxy S25 Zatímco na Galaxy S25 FE si ještě několik týdnů počkáme, standardní modely řady Galaxy S25 jsou již v prodeji na českém trhu. Pokud nechcete čekat na levnější variantu FE, můžete si vybrat z aktuální nabídky: ŘADA GALAXY S25 NA ALZE Těšíte se na Samsung Galaxy S25 FE? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon rendery Samsung Samsung Galaxy S25 FE únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.