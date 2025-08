Samsung Galaxy S25 FE se letos představí dříve. Co od něho očekáváme?

Jihokorejský gigant Samsung překvapil fanoušky svých dostupnějších vlajkových lodí oznámením, že model Galaxy S25 FE dorazí na trh výrazně dříve, než se původně očekávalo. Zatímco loňský Galaxy S24 FE byl představen až v říjnu, letošní nástupce se podle oficiálního potvrzení společnosti dočkáme dříve – velmi pravděpodobně tedy už v srpnu nebo začátkem září. Důvodem tohoto kroku je snaha udržet prodejní dynamiku a uvolnit prostor pro další zajímavé produkty plánované na druhou polovinu roku 2025.

Udržení prodejního momentu jako priorita

K posunu data uvedení se přímo vyjádřil Daniel Araújo, viceprezident divize Samsung Mobile Experience, který zdůraznil: „Naší prioritou je udržení prodejního momentu prostřednictvím sezónních akcí a dřívějšího uvedení modelu Galaxy S25 FE na trh.“

Tímto krokem Samsung reaguje na stále konkurenčnější prostředí na trhu s chytrými telefony a zároveň si vytváří prostor pro další očekávané produkty, mezi které patří první „tri-fold“ telefon (skládačka se třemi částmi), XR headset známý jako Project Moohan, nové modely řady Galaxy A a dříve potvrzená nová generace tabletů Galaxy Tab S11.

Design téměř beze změny, ale s tenčími rámečky

Podle dříve uniklých renderů od renomovaného leakera OnLeaks zůstane Galaxy S25 FE po vizuální stránce velmi podobný svému předchůdci. Telefon si zachová kovovou konstrukci, ploché rámečky i displej se selfie kamerou v průstřelu. Příjemnou změnou budou kompaktnější rozměry 161,4 x 76,6 x 7,4 mm, díky nimž bude novinka kratší a tenčí než Galaxy S24 FE s parametry 162 x 77,3 x 8 mm. Samsung tak dokáže zachovat 6,7″ Super AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a současně zařízení zmenšit díky užším rámečkům kolem obrazovky.

Vylepšený jas a přední kamera

Spekuluje se také o značném navýšení maximálního jasu displeje až na 2 600 nitů, což by výrazně zlepšilo čitelnost na přímém slunci. V oblasti fotografování se Samsung údajně připravuje na upgrade přední kamery, tentokrát by měl využít 12Mpx obrazový senzor. Sestava zadních fotoaparátů by měla zahrnovat 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

Procesor a software stále v mlze

Zatím není zcela jasné, jaký čipset bude telefon pohánět. V minulosti se spekulovalo o přítomnosti procesoru Exynos 2400 nebo alternativně MediaTek Dimensity 9400, přičemž finální rozhodnutí může záviset na regionu prodeje. Telefon by měl v každém případě nabídnout 12 GB operační paměti a varianty úložiště 256 GB a 512 GB. Zajímavostí je, že Samsung údajně již testuje firmware s One UI 8 postavené na Androidu 16, což naznačuje, že Galaxy S25 FE by mohl být jedním z prvních telefonů s nejnovější verzí Androidu ihned po uvedení.

Sedm let aktualizací

Ve spojitosti s Galaxy S25 FE se od Samsungu očekává sedm let softwarových aktualizací, což odpovídá současné politice společnosti pro vlajkové modely. V kombinaci s předpokládaným výkonným hardwarem a vylepšeným displejem tak Galaxy S25 FE opět zamíří do kategorie telefonů, které nabízejí prémiové funkce za přijatelnější cenu než plnohodnotné vlajkové lodě.

Pokud vás nový model nezaujal nebo nechcete čekat do srpna, můžete si již nyní pořídit některý z modelů vlajkové řady Galaxy S25.

Zdroj: Android Authority