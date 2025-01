Unikly kompletní detaily o fotoaparátech Galaxy S25 Edge. Co čekat od extra tenké novinky?

Reklama

Po nedávném překvapivém odhalení Galaxy S25 Edge, který byl dosud známý pod označením Galaxy S25 Slim, se na veřejnost dostávají první podrobnější informace o fotografické výbavě tohoto ultra-tenkého smartphonu. A musím říct, že jsou poměrně překvapivé.

Zatímco dřívější spekulace hovořily o trojici fotoaparátů složené z 200MP hlavního snímače, 50MP teleobjektivu a 50MP ultraširokého objektivu, realita bude podle dostupných informací podstatně střídmější. To, že se u tenkého jihokorejského počinu budeme muset spokojit se dvěma snímači bylo jasné ihned poté, co jej Samsung ukázal světu. Nový únik od důvěryhodného leakera na sociální síti X (dříve Twitter) však naznačuje, že Samsung vsadí na dvojici zadních fotoaparátů ve složení 200MP u hlavního snímače a 12MP ultrašíra.

Není to však tak překvapivé, jak by se mohlo zdát. Zatímco Galaxy S25 Ultra cílí na fotografické nadšence 50MP ultraširokým objektivem, základní model S25 a větší S25+ si vystačí s 12MP ultraširokým snímačem. Galaxy S25 Edge by tak v tomto ohledu následoval své levnější sourozence.

Co se týče ochrany displeje, zde Samsung zvolil Gorilla Glass Victus 2, tedy stejné řešení jako u modelů S25 a S25+. Pokročilejší sklo Gorilla Armor 2 zůstává výsadou vlajkového modelu Ultra. Nový model bude také zajímavý svou extrémně tenkou konstrukcí, která je pravděpodobně hlavním důvodem pro ořezání počtu fotoaparátů. Oficiální představení novinky očekáváme v dubnu letošního roku.

