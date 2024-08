Samsung slibuje velké věci! Řada Galaxy S25 má dostat špičkové foťáky i displej

Letošní řada Samsung Galaxy S24 se stále prodává dobře

Výrobce už pracuje na nastupujících modelech řady Galaxy S25

Podle viceprezidenta společnosti nabídne špičková vylepšení

Samsung už dlouho pracuje na nové rodince vlajkových smartphonů, která se představí začátkem příštího roku. Řada Galaxy S25 by se i tentokrát, navzdory některým divokým spekulacím, měla skládat ze tří modelů a podle mnohých skeptiků opět nepřinese mnoho strhujících novinek. Samsung na to ale má jiný pohled a jeden z jeho klíčových pracovníků slibuje velké věci.

Současné modely z řady Galaxy S24 se stále prodávají velice dobře, což dokazují data z finanční uzávěrky Samsung Electronics pro druhý kvartál letoška. Pokud jihokorejský kolos dodrží svá slova, od nastupujících telefonů se očekává přesně to samé.

Daniel Araujo, viceprezident divize Samsung Mobile eXperience (MX) během hovoru k výsledkům společnosti prozradil, že rodinka Galaxy S25 přinese špičková vylepšení v oblastech displeje a fotoaparátů (upozornil na to server Android Authority). „A připravujeme také nejlepší síťová rozhraní a paměť v oboru, abychom zvýšili výkon AI a nabídli celkově prvotřídní zážitek,“ dodal.

O konkrétní seznam upgradů se samozřejmě nepodělil. Některé z aktuálně se šířících spekulací nicméně nasvědčují tomu, že by vrcholný model Galaxy S25 Ultra mohl obdržet 50Mpx teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. To by představovalo významný posun oproti současnému 10Mpx objektivu.

Co od řady Samsung Galaxy S25 očekáváte vy?

Zdroje: Android Authority, Seekingalpha, GSMArena