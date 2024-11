Samsung překvapí! Galaxy S25 dorazí dřív než se čekalo, známe datum představení

Jihokorejský gigant Samsung zřejmě opět posune termín uvedení svých vlajkových lodí. Zatímco letošní řada Galaxy S24 měla premiéru 17. ledna, série Galaxy S25 by se podle uniklých informací měla představit už 5. ledna 2025. Dokazuje to průzkum, který se objevil u vietnamského prodejce.

Samsung se tímto krokem drží své nové strategie, kdy novinky představuje v kratších časových intervalech. Podobný scénář jsme viděli i u skládacích telefonů – zatímco loni měly premiéru 26. července, letošní modely se ukázaly už 10. července.

A survey suggests that Samsung will unveil its Galaxy S25 series on January 5, 2025.#Samsung #Galaxys25 #GalaxyUnpacked pic.twitter.com/VVOibMVimk

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 12, 2024