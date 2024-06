Odvážný krok! Řada Galaxy S25 by mohla dostat čip, který byste rozhodně nečekali

Samsung prý uvažuje hned nad třemi čipsety, které by se mohly objevit v řadě Galaxy S25

Hovoří se o nasazení MediaTeku, který bude levnější než konkurenční Qualcomm

Tato verze by byla zřejmě k dispozici v Číně, u nás se pravděpodobně opět vsadí na Exynos

Představení řady Samsung Galaxy S25 je ještě poměrně daleko, avšak už nyní se horlivě spekuluje nad možnými variantami čipsetů. Zatímco nedávno jsme vás informovali o tom, že se Samsung i přes nízkou výtěžnost čipsetů pokusí do nadcházejících vlajek nacpat vlastní Exynos, nejnovější zprávy hovoří zase jinak. A poměrně nečekaně.

Podle zdrojů z korejského zpravodajského serveru The Financial News zvažuje Samsung pro řadu Galaxy S25 nejen vlastní Exynos 2500 a Snapdragon 8 Gen 4, ale také čip Dimensity. Pokud by se tato zvěst potvrdila, bylo by to vůbec poprvé, kdy by se nám představil čip od MediaTeku v TOP Samsung vlajce. Leakeři předpokládají, že Snapdragon 8 Gen 4 by mohl být až o 25-30 % dražší než současný Snapdragon 8 Gen 3, což by mohlo výrazně zvýšit výrobní náklady a nepochybně by se tak přítomnost amerického čipu promítla i ve finální ceně telefonů.

Zatím ale není jasné, jak by Samsung rozdělil čipy mezi jednotlivé trhy. Je možné, že by byl MediaTek omezen na několik vybraných oblastí, jako je Čína, zatímco zbytek světa by mohl dostat kombinaci čipů Exynos a Qualcomm. A můžete hádat, který z čipů by dostal příležitost na evropských trzích…

Použití jiného čipu zdaleka není jen o výkonu, jak před časem ukázal ve svém videu Mrwhosetheboss:

Galaxy S21 Ultra – Exynos vs Snapdragon.

Pokud by tato varianta nastala, mohli bychom se dočkat ještě větší propasti mezi telefony prodávanými v USA, Evropě a třeba již zmíněné Číně. Každá varianta by měla odlišný výkon, jinak by se (ne)zahřívala a zcela jistě měla i odlišnou výdrž baterie. Polemizovat můžeme také o nastavení postprocesingu u fotoaparátů, na který má čip naprosto zásadní vliv. V tomto ohledu by mohl být MediaTek nejslabší, ale to hodně předbíháme…

Je důležité brát tyto spekulace s rezervou. Samsung se k těmto spekulacím nevyjádřil a do oficiálního oznámení zbývá ještě několik měsíců, během kterých se může situace výrazně změnit.

Dali byste přednost MediaTeku před Exynosem?

Zdroj: The Financial News