Samsung Galaxy S24 představuje za 12 tisíc zajímavou volbu. Skvěle padne do ruky a má dlouhou podporu

Samsung Galaxy S24 nyní pořídíte za 12 190 Kč, což je téměř poloviční cena oproti původním 21 999 Kč. Telefon nabízí 6,2" AMOLED displej se 120Hz frekvencí, procesor Exynos 2400 a trojici fotoaparátů s 3× optickým zoomem. Díky sedmileté softwarové podpoře zůstane aktuální až do roku 2031, což z něj činí zajímavou volbu i dnes.

Adam Kurfürst
Publikováno: 14.12.2025 16:00

Na začátku příštího roku Samsung představí novou řadu Galaxy S26, která přinese nejnovější technologie a vylepšení. Pro uživatele, kteří touží po prémiovém telefonu, ale nechtějí utrácet desítky tisíc, však může být zajímavou alternativou téměř dva roky starý Galaxy S24. Ten se nyní prodává za zlomek původní ceny a stále nabízí výbavu, která obstojí i v dnešní konkurenci.

Cena klesla téměř na polovinu

Základní model Samsung Galaxy S24 ve variantě 8/128 GB se při uvedení v lednu 2024 prodával za 21 999 Kč. Nyní jej na českém trhu seženete již od 12 190 Kč, což představuje úsporu přes 9 800 Kč. Za tuto cenu získáte vlajkový telefon s kompletní výbavou včetně funkcí Galaxy AI.

Kompaktní rozměry a kvalitní displej

Galaxy S24 patří mezi kompaktnější vlajkové lodě na trhu. Disponuje 6,2″ Dynamic AMOLED 2X displejem s rozlišením 1080 × 2340 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 2 600 nitů, takže obrazovka zůstává čitelná i na přímém slunci. Displej chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus 2.

Telefon váží pouhých 167 gramů a jeho tloušťka činí 7,6 mm. Hliníkový rám v kombinaci se skleněnými zády působí prémiově a certifikace IP68 zajišťuje odolnost proti prachu a vodě.

Výkon a software na roky dopředu

V evropské verzi pohání Galaxy S24 čipset Samsung Exynos 2400 doplněný o 8 GB RAM. Výkon postačuje na běžné používání i náročnější hry, byť oproti americké verzi se Snapdragonem 8 Gen 3 můžete zaznamenat mírně vyšší spotřebu energie.

Velkým trumfem je sedmiletá softwarová podpora, kterou Samsung u řady S24 garantuje. Telefon tak bude dostávat velké aktualizace Androidu a bezpečnostní záplaty až do roku 2031. To z něj činí jednu z nejdéle podporovaných voleb na trhu s Androidem.

Trojice fotoaparátů s teleobjektivem

Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Právě přítomnost teleobjektivu odlišuje Galaxy S24 od většiny konkurentů v jeho současné cenové hladině. Selfie kamera nabízí rozlišení 12 Mpx.

Telefon umí nahrávat video až v 8K rozlišení při 30 fps nebo 4K při 60 fps. Funkce Nightography zlepšuje kvalitu snímků za horších světelných podmínek.

Na co se připravit

Galaxy S24 má i své limitace. Baterie s kapacitou 4 000 mAh vystačí na celodenní používání, ale při intenzivnějším vytížení může být výdrž kratší. Nabíjení výkonem 25 W rozhodně není nejrychlejší, vyšší hodnoty nabízí i konkurence v nižší střední třídě.

Základní varianta také nabízí pouze 128 GB úložiště bez možnosti rozšíření paměťovou kartou, což může být pro některé uživatele nedostatečné.

Pro koho je Galaxy S24 vhodný

Samsung Galaxy S24 za současnou cenu osloví především uživatele, kteří hledají kompaktní telefon s kompletní vlajkovou výbavou. Ocení jej ti, kdo preferují menší zařízení, které se pohodlně ovládá jednou rukou. Díky dlouhé softwarové podpoře představuje rozumnou investici i pro ty, kteří nechtějí telefon měnit každé dva roky.

Naopak pokud potřebujete velké úložiště, maximální výdrž baterie nebo nejnovější hardwarové vymoženosti, vyplatí se počkat na řadu Galaxy S26 nebo zvážit jiné alternativy jako Xiaomi 15T Pro nebo OnePlus 13R.

Zaujal vás Samsung Galaxy S24 za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi