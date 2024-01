Samsung Galaxy S24 má super funkci. V Česku ale nefunguje!

Tento týden obdrželi první zákazníci objednané telefony řady Samsung Galaxy S24

Všechny tři telefony se mohou těšit na skvělou podporu, celých 7 let aktualizací je super

Bohužel existují funkce, které v České republice prozatím nemůžeme využít, jednu ukážeme

Samsung Galaxy S24 má velkou šanci stát se jedním z nejlepších kompaktních telefonů současnosti, vlastně jediným vážným soupeřem je Xiaomi 14, jehož globální premiéra proběhne za několik málo týdnů. Parametry telefonu už ale známe, budou to velcí soupeři.

Samsung si zaslouží pochvalu nejenom za extrémně dlouhou podporu (které ve světě Androidu zatím mohou konkurovat pouze telefony Google Pixel 8 a Google Pixel 8 Pro), ale také za široký výběr barev. Sedm různých verzí dokáže uspokojit většinu potenciálních zájemců. Jedna skvělá funkce ale v Česku zatím nefunguje…

Samsung Galaxy S24 podporuje funkci eSIM. Pokud jste o této technologii nikdy neslyšeli vězte, že je to něco jako virtuální karta SIM. eSIM je spojená s běžným telefonním číslem, vzhledem k digitální podobně se ale fyzicky nijak nevkládá do mobilního telefonu nebo hodinek, většinou má podobu QR kódu. Technologie eSIM se často objevuje u chytrých hodinek, ve kterých není dostatek prostoru pro fyzickou kartu, pravidelně se také objevuje ve výbavě dražších mobilních telefonů.

V čem je funkce eSIM speciální u modelu Samsung Galaxy S24? Pokud chcete přenést eSIM u většiny současných telefonů, musí vám operátor vygenerovat novou kartu. Je to podobné jako klasická výměna SIM… Aktivací nové karty přestane fungovat ta původní, je to jednoduché. Teď ale přichází změna – nejnovější vlajková loď od Samsungu umí eSIM přenést z původního mobilního telefonu, není potřeba zásah operátora. Průvodce v telefonu je velmi jednoduchý, zvládnete to za pár vteřin. Nevýhoda? Už jsem to naznačil v názvu článku, služba není dostupná v České republice a úplně nevěřím tomu, že se to v dohledné době změní…

Pořídíte si Samsung Galaxy S24?

Zdroj: Vlastní