Už několik měsíců slýcháme nejrůznější spekulace o řadě Galaxy S23, která by se měla představit už následující měsíc. Počítat můžeme tradičně s klasickým modelem, Plus variantou a také verzí Ultra. Právě ta získala na začátku tohoto týdne certifikaci na TENAA, což naznačuje blízký příchod telefonu na trh.

Mezitím unikl také kompletní souhrn specifikací základní verze telefonu Galaxy S23. Má se prý pochlubit 6,1palcovým AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením a 120Hz frekvencí. Srdcem mobilu bude Snapdragon 8 Gen2, respektive jeho upravená verze a pokud se nic nezmění, dočkáme se ho konečně také v Evropě. Nejvyšší varianta přitom nabídne až 12 GB RAM a 256GB úložiště typu UFS 4.0.

Samsung Galaxy S23 receives the NBTC certification and the Indian BIS certification. Launch imminent.#Samsung #SamsungGalaxyS23 #SamsungGalaxyS23series pic.twitter.com/RhmoSdzeOz

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 14, 2022