Oblíbené čipy v Samsung vlajkách nakonec neuvidíme

Na konci března se k nám donesla informace o tom, že Samsung sáhne u chystaného modelu Galaxy S22 FE po čipsetech MediaTek (konkrétně šlo o typ Dimensity 9000). O několik dní později se začalo v souvislosti s touto značkou hovořit také o nadcházející řadě Galaxy S23, ovšem nyní byla tato informace popřena.

Galaxy S22 FE ani S23 se čipů MediaTek nedočkají

Na svém Twitteru zveřejnil Yogesh Brar informaci o tom, že se čipsetu MediaTek ve vlajkovém Samsung mobilu jen tak nedočkáme. To znamená, že i v telefonech Galaxy S22 FE, popřípadě Galaxy S23 můžeme očekávat čipsety Snapdragon a Exynos, pravděpodobně opět v závislosti na trhu.

Pokud bychom si ale měli osobně zaspekulovat, je pravděpodobné, že pokud by se tak jihokorejská firma časem opravdu rozhodla, pravděpodobněji by nahradila čipsety od Qualcommu než ty vlastní. Samozřejmě berte tyto zprávy s určitou rezervou, do vydání obou telefonů ještě zbývá spousta času a logicky se tak mohou informace ještě změnit.

Uvítali byste čipy MediaTek v Samsung vlajkách?

Zdroj: gizmochina.com