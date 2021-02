Samsung Galaxy S21 FE je ve vývoji. Co o něm zatím víme?

Samsung Galaxy S21 FE je prý ve vývoji. Jihokorejský gigant prý pracuje na telefonu s kódovým označením SM-G990B, což je dle několika leakerů označení právě pro Fan Edition verzi nových vlajkových lodí. Představení je pravděpodobně ještě daleko, ale minimálně nějaké informace už teď máme.

Samsung Galaxy S21 FE je ve vývoji

Obecně se očekává, že bude Galaxy S21 FE podobný modelům Galaxy S21 a Galaxy S21 Plus. Zatím bohužel nemáme úplné specifikace, ovšem zdroje hovoří o barevných variantách bílá, šedá, stříbrná, růžová a fialová. Telefon dostane 128 a 256 GB úložiště a zatím není jasné, zda nabídne slot pro microSD kartu. Je to však spíše nepravděpodobné, zvlášť když ani jeden z telefonů řady Galaxy S21 jej nemá.

Telefon SM-G990B bude prý podporovat 5G sítě a samozřejmostí je také systém Android 11 s nadstavbou One UI 3. Co se týče čipsetu, spekuluje se o Snapdragonu 888, který by se měl nacházet ve všech verzích. Jakmile budeme mít o telefonu další informace, dáme vám určitě vědět.

Jak se vám líbí řada Galaxy S21?